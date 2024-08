Mobilne YouTube wreszcie dostaje funkcję, która “od zawsze” była na stronie

Jeśli wypatrzysz ciekawy klip, który chcesz udostępnić komuś znajomemu, klikasz na “Udostępnij” i wybierasz odbiorcę. Co jednak, gdy chcesz pokazać konkretny moment, np. w dłuższym filmie? Na desktopie wciskasz pauzę i kopiujesz link, zaznaczając moment odtwarzania. Gdy otrzyma go odbiorca, wówczas będzie oglądać od wskazanego momentu. W wersji mobilnej tego nie było… do teraz.

Mobilne YouTube z oznaczeniem czasu

Nowa wersja aplikacji YouTube wprowadza tę właśnie opcję, dzięki czemu będzie można podsyłać znajomym linki z oznaczeniem, od jakiego momentu mają być odtwarzane. Ułatwia to pokazanie treści, na którą chcemy zwrócić uwagę odbiorcy i zwalnia go z obowiązku samodzielnego przeskakiwania na osi czasu. Jak to działa? Tak samo, jak w opisanym powyżej przykładzie.

Czyli – gdy zatrzymasz klip i wybierzesz “Udostępnij”, wówczas zobaczysz nowy element interfejsu – odpowiada właśnie za oznaczenie czasu. Kliknij go, a powstanie link do odtwarzania klipu w wybranym momencie. I gotowe, możesz go przesłać dalej. Jednak wygląda na to, że Google wprowadza zmiany stopniowo, więc zanim używana przez Ciebie aplikacja YouTube zyska opisaną możliwość, może minąć kilka dni, a nawet tygodni.

Jeśli zatem nie masz jeszcze tej funkcji, a chcesz komuś udostępnić link do klipu w konkretnym miejscu, pozostaje jak na razie korzystanie z opcji na stronie. Google wprowadza zmiany w sposób, który nietrudno przewidzieć, jednakże pewne jest, że prędzej czy później otrzyma to każdy.