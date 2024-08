Mozilla wypuszcza poprawkę Firefoxa. Ma na celu naprawienie niektórych problemów

Przeglądarka Mozilli utrzymuje się cały czas na bardzo stabilnym poziomie, co nie może dziwić – jest funkcjonalna i wygodna w obsłudze, zaś kolejne wydania podnoszą i tak niemały komfort jej użytkowania. Błędy i problemy trafiają się rzadko, a gdy do nich dochodzi – szybko wydawane są łatki. Tak, jak ma to miejsce w tym przypadku.

Firefox 129.0.2 – co zmienia?

Aktualizacja naprawia dwa błędy. Pierwszy dotyczy użytkowników korzystających z Firefoxa na maszynach z układami Nvidia i korzystających z technologii ułatwień dostępu, takich jak czytniki ekranu. W niektórych przypadkach po najechaniu kursorem na otwartą kartę pojawiało się ostrzeżenie “Alert”. Zjawisko to dotyczy tylko użytkowników systemu Windows – w wersjach przeglądarki dla systemów Linux i macOS nie występuje. Po wprowadzeniu aktualizacji nie będzie go również na systemie Microsoftu.

Drugi błąd związany jest z operacjami przeciągania i upuszczania. Firefox nie wykonywał oczekiwanych akcji, jak przeniesienie karty poza bieżące okno w celu utworzenia nowego. Ten problem został pomyślnie rozwiązany i gdy zaktualizujesz przeglądarkę, wszystko powinno działać prawidłowo.

Aktualizacja jest już dostępna dla każdego. Jak zawsze w celu aktualizacji należy kliknąć na zakładkę “Pomoc”, a następnie “O programie Mozilla Firefox”. W okienku należy kliknąć na aktualizację – jest ona niewielka, więc jej instalacja to dosłownie moment. Po instalacji niezbędny będzie restart przeglądarki.

W moim przypadku strony nie chciały się po nim ładować – musiałem wyłączyć na chwilę stosowany adblocker. Po załadowaniu stron włączyłem go znowu i wszystko działa bezproblemowo. Jeśli zdarzy Ci się podobna sytuacja – polecam zastosowanie tej samej metody. Dziwne to zjawisko, ale rozwiązanie nie jest trudne.