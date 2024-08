Nintendo otworzyło swoje muzeum. Atrakcji od groma, szkoda tylko, że tak daleko

Muzeum mieści się w Kyoto, a uroczyste otwarcie nastąpi 2 września, czyli już za dwa tygodnie. Składa się z trzech budynków z interaktywnymi wystawami, nie brak także miejsca na wypoczynek, zakupy czy strefy gastronomicznej. Jakie atrakcje czekają na zwiedzających?

Muzeum Nintendo – godziny dobrej zabawy

Jako że Nintendo grami stoi, nie może dziwić, że większość atrakcji związana jest właśnie z tą tematyką. Ale wszystko jest niestandardowe. Co powiesz na grę w Mario za pomocą gigantycznego kontrolera, do którego obsługi potrzebne są dwie osoby? Albo podłogę-wyświetlacz, po którym można chodzić, grając zarazem w tradycyjną japońską grę karcianą Hanafuda?

Muzeum Nintendo zostało pomyślane tak, aby można było dowiedzieć się o produktach firmy na przestrzeni dekad – co dotyczy nie tylko gier, ale również kart, gier planszowych czy nawet zabawek dziecięcych – a zarazem mieć nietypową rozrywkę. Obejrzyj poniższy filmik, aby zobaczyć, co czeka na odwiedzających muzeum.

Wszystko wygląda świetnie, szkoda jednak, że to tak daleko. Ale jeśli ktoś akurat wybiera się do Kraju Kwitnącej Wiśni i chciałby odwiedzić muzeum Nintendo lub po prostu jest ciekaw, jak wygląd bardziej szczegółowo, znajdziesz wszystkie informacje na jego oficjalnej witrynie. W branży gamingowej Nintendo ma najdłuższy staż i żaden inny producent nie ma szans, aby mu dorównać. Kolejną okrągłą rocznicą będzie 150-lecie, ale to dopiero za 15 lat. Nie powinno być dla marki problemu z dotrwaniem.