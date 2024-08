Nie tylko flagowce Oppo będą wyposażone w pojemne baterie. Ulepszenia dosięgną też serię Reno 13

Poznaliśmy pojemność baterii nadchodzących smartfonów Oppo

Z racji, że OnePlus i Oppo należą do BBK Electronics, często wymieniają się technologią. Nic więc dziwnego, że kiedy w czerwcu OnePlus ogłosił technologię Glacier Baterry, Oppo także będzie z niej korzystać. Ogniwa na bazie krzemu pozwalają zaoferować znacznie większą pojemność, bez zwiększania fizycznego rozmiaru baterii, co w przypadku flagowców jest szczególnie ważne. Do tej pory, choć znalezienie smartfona z baterią większą niż 5000 mAh nie było takie trudne, to raczej ciężko było trafić na niego w segmencie premium. Producenci, chcąc zachować smukłość urządzenia, rezygnowali z dużej pojemności. Technologia Glacier Battery rozwiązuje ten problem.

Niedawno Zhou Yibao, product manager serii Find potwierdził, że na pokładzie Oppo Find X8 Ultra znajdzie się bateria 6000 mAh. Teraz z kolei dowiedzieliśmy się, co w tej kwestii zaoferują pozostałe modele z serii, a także smartfony Reno 13, mające zadebiutować w najbliższym czasie. Warto tu uściślić, że modele ze średniej półki będą wykorzystywać baterie jednokomorowe, podczas gdy we flagowcach producent sięgnie po technologię dual-cell.

Oppo Find X8 – 5600 mAh,

Oppo Find X8 Pro – 5700 mAh,

Oppo Find X8 – 6100-6200 mAh,

Oppo Reno 13 – 5600 mAh,

Oppo Reno 13 Pro – 5900 mAh.

Jak widać, Oppo naprawdę ma zamiar zrewolucjonizować rynek smartfonów, w końcu oferując nam urządzenia flagowe, których czas pracy nie będzie ograniczał się do jednego dnia. Pamiętajmy też, że do tego dojdzie również szybkie ładowanie, dzięki czemu nawet jak baterie nam się wyczerpią, szybko będziemy mogli je naładować. Ciekawe, czy Glacier Battery będzie wykorzystywane także na pokładzie kolejnej generacji składaków.

W tym kontekście mocno rozczarowuje fakt, że Samsung raczej nie zamierza ani powiększyć ogniw w nadchodzącej serii Galaxy S25, ani tym bardziej przyspieszyć ładowania. Na tle serii Find X8 (mającej powrócić na globalny rynek), flagowce południowokoreańskiego giganta będą wyglądać blado. Podstawowy S25 ma bowiem pozostać przy baterii 4000 mAh, S25+ przy 4900 mAh, a S25 Ultra przy 5000 mAh. Najgorzej w tym porównaniu wypadnie na pewno wersja podstawowa, ale różnica między ultraflagowcami też nie będzie mała. Pozostaje nam liczyć na to, że większe baterie oferowane przez chińskich producentów (bo na podobny krok zdecydowało się też m.in. Xiaomi) popchną do zmian również Samsunga i Apple’a.