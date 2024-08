Pixel Buds Pro 2 już bez tajemnic. Co wiemy o nowych słuchawkach Google?

Mniejsze, lżejsze, wygodniejsze — takie mają być Pixel Buds Pro 2

Pixel Buds Pro 2 są lżejsze o 24% i mniejsze o 27% w porównaniu do poprzedniego modelu. Google do tego informuje, że dzięki analizie 45 milionów skanów uszu i testom rzeczywistego użytkowania, słuchawki zyskały unikalny kształt, który zapobiega ich wypadaniu. Nowy obracany stabilizator dodatkowo zwiększa ich pewność w uchu, oferując jednocześnie maksymalny komfort. Słuchawki dostępne są z nakładkami w czterech rozmiarach, co pozwala na dopasowanie dla każdego użytkownika. Brzmi to więc naprawdę dobrze.

Słuchawki dostępne są w czterech kolorach: porcelana, zielonoszary, seledynowy i peonia. Słuchawka z nakładką w rozmiarze średnim ma wymiary 22,74 × 23,08 × 17,03 mm i waży 4,7 g, za to etui z ładowarką — 25,0 × 49,9 × 63,3 mm i waży 65 g. Całość wygląda naprawdę ładnie i trzeba przyznać, że słuchawki mają swoją tożsamość — co na tym przepełnionym rynku wcale nie jest takie proste. Google zaznacza również, że Pixel Buds Pro 2 powstały w 42% z materiałów z recyklingu, w słuchawkach i magnesach etui z ładowarką wykorzystano pierwiastki ziem rzadkich z recyklingu, a opakowanie w 100% zostało wykonane z materiału niezawierającego plastiku. W kwestii odporności, słuchawki mogą pochwalić się standardem IP54, za to etui — IPX4.

ANC nigdy nie za wiele. Jeszcze lepsza redukcja szumów!

Google do tego obiecuje, że Pixel Buds Pro 2 zapewniają jeszcze lepszą jakość dźwięku i redukcję szumów dzięki wspomnianemu już, nowemu układowi Tensor A1. Chip ten pozwala na wyjątkowo niskie opóźnienia w przetwarzaniu dźwięku, dostosowując ustawienia słuchawek do otoczenia aż 3 miliony razy na sekundę. Efekt jest taki, że mamy dwukrotnie mocniejszą aktywną redukcję szumów w porównaniu do poprzednich modeli, skutecznie tłumiącą szerszy zakres hałasów.

Technologia przetwarzania wielościeżkowego w Pixel Buds Pro 2 zapewnia do tego czysty i zrównoważony dźwięk. Dzięki oddzielnemu torowi dla muzyki, niezależnemu od działania ANC, dźwięk jest bardziej dokładny, realistyczny i pozbawiony zakłóceń. To zaawansowane rozwiązanie, rzadkie nawet w słuchawkach klasy premium, podnosi jakość dźwięku na nowy poziom.

Czas pracy na baterii Pixel Buds Pro 2

Dzięki Tensor A1, czas pracy baterii również uległ poprawie. Pixel Buds Pro 2 oferują do 8 godzin słuchania z włączonym ANC oraz do 30 godzin z etui ładującym. Do tego możemy tu mówić o szybkim doładowaniu, gdyż zaledwie 15 minut w etui wystarczy na dodatkowe 3 godziny pracy.

Słuchawki również wkraczają w erę sztucznej inteligencji

Pixel Buds Pro 2 wsiadają do pociągu szaleństwa AI i zaoferują sporo udogodnień opartych na sztucznej inteligencji. Jak informuje gigant z Mountain View, Gemini to wirtualny asystent AI, który umożliwia dostęp do pomocnych funkcji bez użycia rąk czy wzroku. Za przykład Google podaje, że jeśli potrzebujemy wskazówek dojazdu, przypomnień o spotkaniach lub rekomendacji muzycznych, to Gemini zadba o to wszystko, nawet gdy nasz telefon jest zablokowany i schowany w kieszeni. Nowa funkcja Gemini Live ułatwia prowadzenie dłuższych rozmów dzięki zaawansowanej technologii przetwarzania mowy; to jak posiadanie pomocnika w kieszeni, z którym możecie omawiać pomysły lub ćwiczyć wystąpienia. Aby skorzystać z Gemini Live, wystarczy założyć słuchawki, odblokować telefon i powiedzieć „OK Google, porozmawiajmy na żywo”, aby rozpocząć rozmowę z asystentem — również gdy telefon jest zablokowany. Ciekawe, jak wypadnie to w praktyce, ale o tym poinformujemy Was na pewno za jakiś czas, w recenzji Pixel Buds Pro 2.

Do tego nowe słuchawki Google oferują wiele przydatnych funkcji, które zwiększają komfort użytkowania. Jeśli kiedykolwiek zgubimy słuchawki, funkcja „Znajdź Moje urządzenie” pomoże nam je odnaleźć. Etui słuchawek zostało wyposażone w głośnik, dzięki czemu usłyszycie dźwięk, nawet gdy słuchawki są schowane. Ponadto, podczas rozmów telefonicznych, funkcja „czysty dźwięk” skutecznie redukuje hałas z otoczenia. Funkcja „Wykrywanie rozmowy” automatycznie wyłącza redukcję szumów, gdy zaczynacie mówić, umożliwiając płynne przełączanie się między słuchaniem muzyki a prowadzeniem rozmowy. Google informuje do tego, że dzięki technologii dźwięku przestrzennego i śledzeniu ruchów głowy, Pixel Buds Pro 2 oferują realistyczne brzmienie, które dostosowuje się do naszych ruchów. Słuchawki pozwalają również na płynne przełączanie połączeń między różnymi urządzeniami dzięki funkcji wielopunktowego łączenia i przełączania dźwięku.

Ile trzeba zapłacić za Pixel Buds Pro 2?

Pixel Buds Pro 2 są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 1149 zł. Oficjalna premiera słuchawek nastąpi 26 września i będzie je można znaleźć w Google Store oraz u wybranych partnerów detalicznych.

Pixel Buds Pro 2 — specyfikacja techniczna

Wymagania dotyczące zgodności Możliwość sparowania z dowolnym urządzeniem z Bluetooth 4.0 lub nowszym, w tym z urządzeniami z Androidem lub iOS, tabletami i laptopami.

Do pełnego dostępu do funkcji wymagane są:

– konto Google,

– powiązany telefon z Androidem 6.0 lub nowszym,

– połączenie z internetem. Odporność na pot i wodę Słuchawki douszne: IP54

Etui: IPX4 Połączenia Bluetooth 5.4

LE Audio

Superszerokopasmowe łącze Bluetooth Procesor Tensor A1 Dźwięk Każda słuchawka douszna:

– Specjalnie zaprojektowany 11-milimetrowy przetwornik

dynamiczny

– Aktywna redukcja szumów z funkcją Silent Seal 2.0

– Tryb dźwięku otoczenia

– Aktywna redukcja ciśnienia w uszach

– Wykrywanie rozmowy



Etui:

– Głośnik do odtwarzania dzwonka na potrzeby funkcji Znajdź moje urządzenie Głos Superszerokopasmowe łącze Bluetooth

Połączenie z czystym dźwiękiem

Akcelerometr głosu

Siateczkowe osłony przed wiatrem Czujniki Każda słuchawka douszna:

– 3 mikrofony

– Pojemnościowe czujniki dotykowe (typu „klikaj i przesuwaj”) do sterowania muzyką, połączeniami i asystentem głosowym

– Zbliżeniowy czujnik podczerwieni do wykrywania umieszczenia w uchu w celu automatycznego rozpoczynania i wstrzymywania odtwarzania

– Żyroskop i akcelerometr wykrywający ruch



Etui:

– Czujnik Halla do wykrywania otwarcia i zamknięcia etui Ładowanie Etui z ładowarką:

– Gniazdo ładowania USB-C

– Ładowanie bezprzewodowe z certyfikatem Qi Bateria Przy wyłączonej aktywnej redukcji szumów – do 12 godzin działania i do 48 godzin działania z etui z ładowarką.

Przy włączonej aktywnej redukcji szumów – do 8 godzin słuchania oraz do 30 godzin działania z etui z ładowarką.

5-minutowe ładowanie słuchawek w etui z ładowarką umożliwia do 1.5 godz. działania przy wyłączonej aktywnej redukcji szumów. Kolory Porcelana

Zielonoszary

Seledynowy

Peonia Wymiary Każda słuchawka (z nakładką w rozmiarze średnim):

22,74 × 23,08 × 17,03 mm



Etui z ładowarką:

25,0 × 49,9 × 63,3 mm Waga Każda słuchawka douszna:

4,7 g (z nakładką w rozmiarze średnim)



Etui z ładowarką:

65 g (ze słuchawkami dousznymi) Co jest w pudełku Słuchawki douszne

Etui z ładowarką bezprzewodową

Nakładki w 4 rozmiarach: bardzo małe, małe, średnie

(dołączone do słuchawek dousznych), duże

Krótki przewodnik Zrównoważony rozwój Powstało w 42% z materiałów z recyklingu.

W słuchawkach i magnesach etui z ładowarką wykorzystano pierwiastki ziem rzadkich z recyklingu.

Opakowanie w 100% z materiału niezawierającego plastiku.

Źródło: Google