Pixel Watch 3 – wszystko, co musisz wiedzieć. Co zaoferuje nowy zegarek Google?

Klasyczny design z większymi wyświetlaczami

Już na pierwszy rzut oka widać, że Google Pixel Watch 3 charakteryzuje się minimalistycznym, okrągłym kształtem, a jedynym dodatkowym elementem jest mała obrotowa koronka w środkowej części prawej krawędzi obudowy. Taka konstrukcja oczywiście nawiązuje do klasycznych zegarków, podobnie jak poprzednie modele. Nowe modele Pixel Watch dostępne będą w dwóch rozmiarach: 41 mm i 45 mm. Do tego, dzięki mniejszym ramkom, wyświetlacze w obu modelach są teraz większe niż w poprzednich wersjach — o 40% w przypadku zegarka 45 mm oraz o 10% w modelu 41 mm. Zegarek w wariancie 45 mm waży 37 g (bez paska), jego średnica wynosi 45 mm, a wysokość 12,3 mm. W przypadku 41 mm mówimy o 31 g bez paska, średnicy 41 mm i wysokości 12,3 mm.

Źródło: Google

Nie można też zapomnieć o stylu! Obudowa zegarka wykonana jest z aluminium w 100% pochodzącego z recyklingu i można wybrać z wielu różnych kolorów. Wariant 41 mm dostępny jest w matowej wersji obsydianowej z czarnym paskiem, porcelanowej z srebrnym akcentem, zielonoszarej ze złotym, oraz w nowym kolorze różowego kwarcu. Model 45 mm można znaleźć w kolorze obsydianu, porcelany oraz w nowym zielonoszarym matowym etui z pasującym paskiem. Zegarki można spersonalizować za pomocą dodatkowych pasków w różnych kolorach i materiałach, takich jak skóra, metal czy plecionka, dostosowując je do każdej okazji.

Ekran w Pixel Watch 3 może się podobać

Jeden i drugi wariant wyposażono w wyświetlacz Actua, LTPO AMOLED z zagęszczeniem pikseli na poziomie 320 ppi i przestrzenią kolorów DCI-P3, który do tego oferuje jasność sięgającą 2000 nitów. Google deklaruje tym samym, że to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, które chcą bez problemu sprawdzić statystyki biegu nawet w pełnym słońcu. Ekran automatycznie dostosowuje jasność, zmniejszając ją do zaledwie 1 nita w ciemnym otoczeniu, co jest niezwykle przydatne np. podczas seansu w kinie. Ponadto, Google gwarantuje, że nowe zegarki są bardziej energooszczędne, dzięki zastosowaniu adaptacyjnej częstotliwości odświeżania, która może zmieniać się od 60 Hz do zaledwie 1 Hz w trybie always-on-display, zapewniając dłuższy czas pracy baterii.

Źródło: Google

W kwestii wytrzymałości i wodoodporności, ekran pokryty jest szkłem 3D Corning Gorilla Glass 5, a dodatkowo mówimy tu o standardach 5 ATM oraz IP68.

Czas pracy na baterii nie powala

Chociaż Google dość głośno mówi o energooszczędności, to czas pracy zegarka na baterii zdecydowanie bardziej przypomina ten z Apple Watcha niż z zegarków Huaweia. Pixel Watch 3 w wersji 45 mm ma baterię o pojemności 420 mAh, a w wariancie 41 mm — 307 mAh. To sprawia, że na jednym naładowaniu podczas normalnego użytkowania działa do 24 godzin. Google informuje jednak, co akurat fajne, że dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego, zegarek automatycznie wykrywa sen i aktywuje tryb nocny, wyłączając powiadomienia oraz funkcję always-on-display. To rozwiązanie zapewnia niezakłócony sen oraz dodatkowe oszczędzanie energii. W Pixel Watch 3 pojawi się również nowy tryb oszczędzania baterii, który wydłuża jej żywotność do 36 godzin w obu wersjach zegarka, bez wpływu na monitorowanie zdrowia, aktywności fizycznej czy funkcje bezpieczeństwa.

Źródło: Google

Co znajdziemy w środku?

Sercem Google Pixel Watch 3 jest procesor Qualcomm Snapdragon Wear 5100, który wspiera Cortex M33. Do tego mamy tutaj 2 GB pamięci SDRAM i 32 GB pamięci wewnętrznej flash eMMC. Zegarek działa na systemie operacyjnym Wear OS 5.0.

Fitness, aktywność i sprawność z Pixel Watch 3

Pixel Watch 3 wprowadza nowe narzędzia, które pomagają użytkownikom osiągnąć równowagę między intensywnymi treningami a regeneracją. Trzy kluczowe funkcje to: Codzienna gotowość, obciążenie kardio i docelowe obciążenie. Codzienna gotowość teraz jeszcze lepiej odzwierciedla stan regeneracji organizmu, monitorując kluczowe wskaźniki, takie jak spoczynkowe tętno, zmienność rytmu serca (HRV) i jakość snu, aby dostarczać dokładny obraz gotowości na trening każdego dnia. Obciążenie kardio pozwala lepiej śledzić wysiłek serca zarówno podczas aktywności, jak i w ciągu dnia, pomagając ocenić, czy treningi są zbyt intensywne lub wystarczające. Docelowe obciążenie to codzienny, spersonalizowany cel treningowy, oparty na Codziennej gotowości i obciążeniu kardio, który pomaga poprawiać kondycję, dbając jednocześnie o regenerację. Te informacje są prezentowane w nowym Porannym raporcie Fitbit, który każdego ranka dostarcza na nadgarstek użytkownika podsumowanie snu, gotowości na trening, obciążenia kardio oraz postępów w realizacji tygodniowych celów ćwiczeń. Raport zawiera również prognozę pogody oraz informacje o wskaźnikach zdrowia, takich jak HRV, SpO2 czy temperatura skóry.

Źródło: Google

Pixel Watch 3 to także doskonałe narzędzie dla biegaczy, oferujące nowe funkcje, które pomagają w planowaniu i analizowaniu treningów. Nowy Kreator treningów umożliwia tworzenie niestandardowych planów biegowych, z możliwością ustalania celów dotyczących odległości, czasu, kalorii, a także tworzenia powtórzeń do treningów interwałowych. Zegarek dostarcza haptycznych i dźwiękowych wskazówek w czasie rzeczywistym, informując o zakończeniu rozgrzewki, utrzymaniu tempa czy osiągnięciu docelowego tętna. Po zakończeniu biegu, Pixel Watch 3 umożliwia kompleksową analizę formy fizycznej, śledząc kadencję kroków, ich długość oraz czas kontaktu z ziemią. Dzięki tym funkcjom biegacze mogą monitorować swoje postępy w tempie, formie i dystansie, a także bić rekordy osobiste.

Użytkownicy Fitbit Premium zyskują jeszcze więcej korzyści dzięki codziennym rekomendacjom biegowym opartym na AI, dostosowanym do ich celów i preferencji. Subskrypcja Premium daje także dostęp do szerokiej gamy zajęć Peloton prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. Pixel Watch 3 jest dostarczany z sześciomiesięcznym dostępem do Fitbit Premium, co umożliwia pełne wykorzystanie spersonalizowanych wskazówek i analiz, aby osiągać lepsze wyniki w treningach.

Źródło: Google

Nowość w kwestii zdrowia: wykrywanie utraty tętna

Pixel Watch 3 wprowadza także funkcję Wykrywania utraty tętna, pierwszą tego rodzaju na rynku. Ta innowacja pozwala zegarkowi wykrywać nagłe zatrzymanie akcji serca, stan, w którym każda minuta jest na wagę złota. Utrata pulsu może dotknąć osoby w każdym wieku i wynikać z różnych problemów, takich jak zatrzymanie krążenia, niewydolność oddechowa, przedawkowanie lub zatrucie. Niestety, często zdarza się to, gdy osoba jest sama, co utrudnia szybkie uzyskanie pomocy. Dzięki funkcji Wykrywania utraty tętna, Pixel Watch 3 może automatycznie nawiązać połączenie z numerem alarmowym i przekazać wiadomość z kluczowymi informacjami oraz dokładną lokalizacją użytkownika. Ta funkcja będzie dostępna od września w różnych krajach Europy, a firma planuje współpracować z organami regulacyjnymi, aby udostępnić ją w kolejnych regionach.

Pixel Watch 3 to najlepszy kompan w ekosystemie Google

Pixel Watch 3 oferuje jeszcze więcej szybkiej pomocy dzięki zaawansowanej integracji z usługami Google i ekosystemem Pixel. Google dumnie informuje, że gdy pilot znowu zniknie w kanapie, zegarek zamieni się w wygodnego pilota na nadgarstku, umożliwiając wstrzymywanie, regulowanie głośności i zmienianie kanałów na Google TV Streamer. Jeśli ktoś zadzwoni do drzwi podczas treningu, można będzie zobaczyć podgląd na żywo z kamery w aplikacji Google Home bezpośrednio na zegarku i poprosić o zostawienie paczki pod drzwiami.

Źródło: Google

Pixel Watch 3 to również — co oczywiste — idealny partner dla telefonu Pixel. Nowa aplikacja Dyktafon na nadgarstku umożliwia nagrywanie notatek głosowych w biegu, które następnie automatycznie synchronizują się z telefonem, umożliwiając ich wyszukiwanie i transkrypcję. Wsparcie połączeń, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Google, nie tylko wykrywa połączenia spamowe, ale teraz także odbiera je i czeka na linii, aż znajdziesz ciche miejsce do rozmowy. Dzięki nowemu układowi ultraszerokopasmowemu (UWB), Pixel Watch 3 pozwala na łatwe odblokowywanie telefonu Pixel jednym przesunięciem palcem, a nawet umożliwia otwieranie i uruchamianie samochodu — na razie kompatybilne z modelami BMW i MINI — za pomocą zegarka jako cyfrowego kluczyka.

Ile trzeba zapłacić za Pixel Watch 3?

Od dzisiaj można zamawiać w przedsprzedaży zegarek Pixel Watch 3. Wersja 41 mm dostępna jest w cenie 1699 zł za model z Bluetooth/Wi-Fi, natomiast większy model 45 mm kosztuje 1949 zł za wersję z Bluetooth/Wi-Fi. W naszym kraju wersja zegarków z LTE nie będzie niestety dostępna.

Źródło: Google

Pixel Watch 3 (45 mm) — specyfikacja techniczna

Kolory Obudowa z aluminium w kolorze matowej czerni / pasek sportowy w kolorze obsydianu

Obudowa z aluminium w kolorze srebrnym / pasek sportowy w kolorze porcelany

Obudowa z aluminium w kolorze matowym zielonoszarym / pasek sportowy

w kolorze zielonoszarym Materiały

i wykończenie Obudowa: 100% aluminium z recyklingu

Pasek sportowy: fluoroelastomer z miękką w dotyku powłoką Wymiary i waga Średnica: 45 mm

Wysokość: 12,3 mm

37 g (bez paska) Wyświetlacz Wyświetlacz Actua

Niestandardowe szkło 3D Corning Gorilla Glass 5

Wyświetlacz LTPO AMOLED 320 ppi z przestrzenią kolorów DCI-P3

Do 2000 nitów (najwyższa jasność)

1-nitowa jasność minimalna

Elastyczne działanie wyświetlacza (1–60 Hz)

Zawsze aktywny wyświetlacz Połączenia 4G LTE i UMTS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, pasmo 2,4 GHz lub 5 GHz

NFC

Łącze ultraszerokopasmowe GPS GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS Zgodność Działa z większością telefonów z Androidem 10.0 lub nowszym.

Wymaga konta Google i aplikacji Google Pixel Watch. Rozmiar paska Pasek sportowy: w zestawie mały i duży rozmiar

– Mały: pasuje na nadgarstki o obwodzie 150–185 mm

– Duży: pasuje na nadgarstki o obwodzie 165–215 mm Zasilanie (bateria i ładowanie) 420 mAh (typowo)

Wbudowana bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania

Do 24 godzin przy włączonym zawsze aktywnym wyświetlaczu

Do 36 godzin w trybie oszczędzania baterii

Kabel USB-C do szybkiego ładowania

Szybkość ładowania:

– Ok. 28 minut do 50%

– Ok. 50 minut do 80%

– Ok. 80 minut do 100% Procesor Qualcomm SW5100

Procesor dodatkowy Cortex M33 System operacyjny Wear OS 5.0 Pamięć

i przechowywanie danych 32 GB pamięci flash eMMC

2 GB pamięci SDRAM Czujniki Kompas

Wysokościomierz

Czujniki czerwieni i podczerwieni do monitorowania nasycenia tlenem (SpO2)

Wielościeżkowy optyczny czujnik tętna

3-osiowy akcelerometr

Żyroskop

Czujnik jasności otoczenia

Czujnik elektryczny do mierzenia przewodnictwa elektrycznego skóry (cEDA)

i śledzenia reakcji ciała

Czujnik temperatury ciała

Barometr

Magnetometr Interakcja Przycisk boczny

Pokrętło haptyczne

Czujnik haptyczny Premium Dźwięk Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik Trwałość

i wodoodporność Niestandardowe szkło 3D Corning Gorilla Glass 5

5 ATM

IP68 Co jest w pudełku Google Pixel Watch 3 (45 mm)

Pasek sportowy (w rozmiarze małym i dużym)

Kabel USB-C do szybkiego ładowania

Krótki przewodnik Gwarancja Australia, Europejski Obszar Gospodarczy, Francja, Szwajcaria i Wielka Brytania – 2 lata Zrównoważony rozwój Materiały

Wykonane z pochodzących z recyklingu plastiku, metalu, szkła, cyny i pierwiastków ziem rzadkich

Obudowa wykonana jest w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu

W magnesach Google Pixel Watch 3 znajdują się pierwiastki ziem rzadkich

pochodzące w 100% z recyklingu

Punkty lutownicze wszystkich sztywnych i elastycznych płytek drukowanych Google

Pixel Watch 3, w tym płyty głównej, są wykonane z cyny pochodzącej w 100%

z recyklingu

Opakowanie Google Pixel Watch 3 składa się w 100% z materiału niezawierającego

plastiku

Pixel Watch 3 (41 mm) — specyfikacja techniczna

Kolory Obudowa z aluminium w kolorze matowej czerni / pasek sportowy w kolorze obsydianu

Obudowa z aluminium w kolorze srebrnym / pasek sportowy w kolorze porcelany

Obudowa z aluminium w kolorze złota / pasek sportowy w kolorze zielonoszarym

Obudowa z aluminium w kolorze srebrnym / pasek sportowy w kolorze różowego

kwarcu Materiały

i wykończenie Obudowa: 100% aluminium z recyklingu

Pasek sportowy: fluoroelastomer z miękką w dotyku powłoką Wymiary i waga Średnica: 41 mm

Wysokość: 12,3 mm

31 g (bez paska) Wyświetlacz Wyświetlacz Actua

Niestandardowe szkło 3D Corning Gorilla Glass 5

Wyświetlacz LTPO AMOLED 320 ppi z przestrzenią kolorów DCI-P3

Do 2000 nitów (najwyższa jasność)

1-nitowa jasność minimalna

Elastyczne działanie wyświetlacza (1–60 Hz)

Zawsze aktywny wyświetlacz Połączenia 4G LTE i UMTS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, pasmo 2,4 GHz lub 5 GHz

NFC

Łącze ultraszerokopasmowe GPS GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS Zgodność Działa z większością telefonów z Androidem 10.0 lub nowszym.

Wymaga konta Google i aplikacji Google Pixel Watch. Rozmiar paska Pasek sportowy: w zestawie mały i duży rozmiar

– Mały: pasuje na nadgarstki o obwodzie 150–185 mm

– Duży: pasuje na nadgarstki o obwodzie 165–215 mm Zasilanie (bateria i ładowanie) 307 mAh

Wbudowana bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania

Do 24 godzin przy włączonym zawsze aktywnym wyświetlaczu

Do 36 godzin w trybie oszczędzania baterii

Kabel USB-C do szybkiego ładowania

Szybkość ładowania:

– Ok. 24 minut do 50%

– Ok. 35 minut do 80%

– Ok. 60 minut do 100% Procesor Qualcomm SW5100

Procesor dodatkowy Cortex M33 System operacyjny Wear OS 5.0 Pamięć

i przechowywanie danych 32 GB pamięci flash eMMC

2 GB pamięci SDRAM Czujniki Kompas

Wysokościomierz

Czujniki czerwieni i podczerwieni do monitorowania nasycenia tlenem (SpO2)

Wielościeżkowy optyczny czujnik tętna

3-osiowy akcelerometr

Żyroskop

Czujnik jasności otoczenia

Czujnik elektryczny do mierzenia przewodnictwa elektrycznego skóry (cEDA)

i śledzenia reakcji ciała

Czujnik temperatury ciała

Barometr

Magnetometr Interakcja Przycisk boczny

Pokrętło haptyczne

Czujnik haptyczny Premium Dźwięk Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik Trwałość

i wodoodporność Niestandardowe szkło 3D Corning Gorilla Glass 5

5 ATM

IP68 Co jest w pudełku Google Pixel Watch 3 (41 mm)

Pasek sportowy (w rozmiarze małym i dużym)

Kabel USB-C do szybkiego ładowania

Krótki przewodnik Gwarancja Australia, Europejski Obszar Gospodarczy, Francja, Szwajcaria i Wielka Brytania – 2 lata Zrównoważony rozwój Materiały

Wykonane z pochodzących z recyklingu plastiku, metalu, szkła, cyny i pierwiastków ziem rzadkich

Obudowa wykonana jest w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu

W magnesach Google Pixel Watch 3 znajdują się pierwiastki ziem rzadkich

pochodzące w 100% z recyklingu

Punkty lutownicze wszystkich sztywnych i elastycznych płytek drukowanych Google

Pixel Watch 3, w tym płyty głównej, są wykonane z cyny pochodzącej w 100%

z recyklingu

Opakowanie Google Pixel Watch 3 składa się w 100% z materiału niezawierającego

plastiku

Źródło: Google