Gdzie dwóch się bije, tam klient korzysta. Plus pokazuje mocną ofertę

Plus ogłosił, że umożliwia dostęp do trzech platform streamingowych w jednym pakiecie. To z pewnością doskonała wiadomość dla osób, które nie mogą żyć bez seriali lub od dawna planowały nadrobienie zaległości pod tym względem. Ponadto jeśli przenosi się swój numer do Plusa lub Plusha, moża w ramach promocji otrzymać wybrane urządzenia aż o 50% taniej.

Promocje w Plusie – warto skorzystać już dzisiaj

Zacznijmy najpierw od rozrywki. Pakiet streamingowy obejmuje Disney+, Max oraz Polsat Box Go Plus. Cena oraz ilość GB do wykorzystania zależy od rodzaju abonamentu. Im wyższy, tym więcej. Na przykład przy XL klient otrzyma 250 GB do wykorzystania, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet streamingów w promocyjnej cenie 25 zł/mies. W przypadku M to 50 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do produkcji filmowych i serialowych w cenie 40 zł.

Cała oferta sieci Plus prezentuje się następująco:

Czytaj też: Plus daje 3 abonamenty w cenie 1. Sprawdzamy opłacalne smartfony dostępne w tej ofercie

Druga promocja przeznaczona jest dla osób, które będą przenosić swój numer do Plusa lub Plusha. Dokonując tego, można kupić smartfony o 50% taniej i w ratach 0%. A jakie to smartfony? Mamy tu:

Samsung Galaxy A55 5G 8/128 GB za 999,04 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 83,17 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1998,76 zł);

Samsung Galaxy Z Flip6 5G 12/256GB za jedyne 2598,84 zł – 249 zł na start oraz 12 rat po 195,82 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5199,04 zł);

realme 12+ 5G 8/256GB za jedyne 799 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599,04 zł);

Samsung Galaxy Watch Ultra za jedyne 1449,04 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 120,67 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2899,04 zł).

Aby nabyć urządzenie, konieczne będzie podpisanie nowej umowy abonamentowej w ramach dowolnej promocji Plusa lub Plusha. Oczywiście musi być to umowa osoby, która przenosi numer. Szczegółowe informacje i warunki promocji dostępne są na stronie: plus.pl/taniej oraz plushbezlimitu.pl/taniej.