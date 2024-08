Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji trafiła do konsultacji. Wewnątrz następca programu Laptop dla Ucznia.

Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji

Dokument zawiera długofalowy plan transformacji cyfrowej edukacji – jego ramy czasowe zamykają się w 2035 roku, a działania mają dotyczyć następujących obszarów:

ewaluacja stanu edukacji cyfrowej oraz wykorzystania technologii edukacyjnej przez uczniów; zmiana obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja w szkole; metody kształcenia, dydaktyka cyfrowa, cyfrowe zasoby dydaktyczne; kształcenie i doskonalenie nauczycieli; wyposażenie uczniów, nauczycieli i szkół; kształcenie cyfrowych specjalistów; cyfrowe bezpieczeństwo; zmiana organizacji pracy szkoły; wsparcie nauczycieli i szkół w procesie cyfrowej transformacji.

Co to oznacza? Strategia zakłada opracowanie nowych programów uwzględniających postęp techniczny, nie ograniczając się do informatyki. W tych ramach ma się znaleźć między innymi kształtowanie interdyscyplinarnych kompetencji cyfrowych uczniów i nauka odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej z nowymi technologiami. Nowa podstawa programowa ma uwzględnić także robotykę, mechanizmy działania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz praktyczne zastosowania nowych technologii.

Nowe podejście do nauki zakłada oczywiście odpowiednie przygotowanie kadry nauczycielskiej – dokument kładzie tu nacisk na konieczność odpowiedniego kształcenia już na etapie studiów, a także na możliwość późniejszego, wspieranego przez państwo, doskonalenia zawodowego.

W planie jest bowiem także zmiana sposobu prowadzenia zajęć – nauka ma być w większym stopniu oparta na projektach, a mniej na tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym, choć na razie brak tu konkretów.

Zamiast Laptopa dla Ucznia będzie sprzęt dla szkół

W nowym projekcie znalazł się także następca programu Laptop dla Ucznia, który jednak realizacji doczeka się dopiero w 2025 roku. W jego ramach do szkół podstawowych ma trafić 735 tysięcy laptopów i tabletów, 4 tysiące szkół ponadpodstawowych ma otrzymać laboratoria sztucznej inteligencji, a kolejne 4 tysiące laboratoria STEAM. Przewidziane jest także udostępnienie laptopów na potrzeby nauczycieli – chodzi o 193 tysiące sztuk. A wziąwszy pod uwagę planowane zmiany programowe – tym razem wygląda to na projekt niewycelowany w próżnię.

Niezbędne zmiany w prawie

Strategia opisana w przygotowanej dla MEN przez Instytut Badań Edukacyjnych Polityce Cyfrowej Transformacji Edukacji wydaje się sensowna – zwłaszcza gdy porównać ją z edukacyjną wielką smutą 2016-2023. Niestety, jak słusznie zauważyła Anna Mierzyńska z DGP, poza częścią sprzętową realizacja większości założeń odsunięta jest w czasie na kolejne lata, a to może stanowić pokusę, by po uzyskaniu niezbędnego finansowania ze środków KPO tematowi pozwolić się cichutko zestarzeć. Mam, rzecz jasna, nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Przeszkody może też napotkać część sprzętowa. Trzeba bowiem pamiętać, że wciąż obowiązuje ustawa z 2023 roku, która określa, że w 2024 roku także wszyscy czwartoklasiści mają otrzymać laptopy na własność. Program wprawdzie został już w lutym anulowany przez MEN, ale nie doszło do zmian w prawie, które teraz będą musiały być dokonywane na ostatnią chwilę i które może już na ostatniej prostej uniemożliwić lokator pałacu prezydenckiego.

Pełną treść projektu uchwały „Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji” można znaleźć tutaj.