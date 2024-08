Ten gigantyczny pożar elektryków daje do myślenia. Państwo weźmie się za producentów

Na początku sierpnia doszło do wybuchu ogromnego wybuchu pożaru w południowokoreańskim Incheon. Przyczyną był samozapłon elektryka na podziemnym parkingu w dzielnicy mieszkaniowej. Płomienie rozprzestrzeniły się na cały teren parkingu, w wyniku czego uszkodzone zostało 140 pojazdów, a 23 osoby musiały być hospitalizowane – donosi The Korea Times.

Pożar zaczął się najprawdopodobniej w elektryku marki Mercedes-Benz. Trwał on aż osiem godzin i niezwykle trudne było jego ugaszenie z uwagi na kompletnie inną specyfikę budowy samochodów elektrycznych. Nawet po chwilowym zgaszeniu go, może on samoistnie znów się zapalić. Żywioł przyczynił się także do przerw w dostawie prądu. Jak informuje agencja, co najmniej 121 osób z 46 gospodarstw domowych musiały przenieść się tymczasowo do specjalnych ośrodków opieki społecznej. W akcji gaszenia pożaru brało udział 170 strażaków.

Pożar elektryków w Korei Południowej budzi obawy co do bezpieczeństwa tych pojazdów

Po tym incydencie pojawiła się obawa, że konsumenci będą coraz bardziej sceptycznie traktować ewentualną opcję zakupu elektryka. W samej tylko Korei Południowej liczba pożarów spowodowanych przez pojazdy elektryczne wzrosła z trzech w 2018 roku do 72 w 2023 roku. Politycy z rządzącej państwem Partii Władzy Ludowej zaproponowali, aby wprowadzić wymóg zwiększenia zabezpieczeń przeciwpożarowych w pobliżu ładowarek elektrycznych na parkingach.

Agencja Reutersa cytuje za gazetą Chosun Ilbo, że pojawiły się również plany wprowadzenia prawnego wymogu, aby producenci elektryków ujawniali oficjalnie markę akumulatorów litowo-jonowych stosowanych w pojazdach. W ten sposób można byłoby wyeliminować te najbardziej wadliwe modele z rynku. Jak do tej pory producenci elektryków są wyjątkowo skąpi w podawaniu specyfikacji akumulatorów – podaje agencja.

Tak czy owak, w tym momencie nawet nie zostało potwierdzone, który dokładnie model Mercedesa uległ samozapłonowi w podziemnym parkingu, ponieważ koncern postanowił nie ujawniać tej informacji. Pełna jawność w takich sytuacjach dałaby kupującym elektryki większy wybór co do tego, który model jest bezpieczny, a który nie – przyznał Park Moon-woo, autor raportu nt. reakcji na pożary elektryków w parkingach podziemnych.