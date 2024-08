Wyciekły ceny procesorów AMD Ryzen 9000. Drogo, bardzo drogo, a może… przystępnie?

Przypomnę, że w pierwotnym planie procesory AMD miały zadebiutować ostatniego dnia lipca, jednak producent zdecydował się na przesunięcie premiery i rozbicie jej na dwie fazy. Ryzen 5 i Ryzen 7 pojawią się 8 sierpnia, a najmocniejszy Ryzen 9 trafi na rynek tydzień później. I choć AMD nie podało sugerowanych cen sprzedaży, wspomniana platforma Best Buy zrobiła robotę, wrzucając je na swoją stronę.

Ile trzeba zapłacić za Ryzen 9000?

Na stronie możemy znaleźć wszystkie procesory z nowej rodziny. Dwa najlepsze modele – czyli Ryzen 9 9950X i 9900X – wyceniono odpowiednio na 599 i 449 dolarów. A więc jest o 100 dolarów mniej niż w przypadku ich odpowiedników z rodziny Ryzen 7000. Obniżki cen są mniejsze w przypadku części Zen 5 ze średniej półki, przy czym Ryzen 7 9700X debiutuje za 359 dolarów, a Ryzen 5 9600XT za 249 dolarów.

W potwierdzonych wcześniej cenach firmy znajdują się także nowe chipy AMD AM4. Ryzen 9 5900XT i Ryzen 7 5800XT kosztują odpowiednio 349 dolarów i 249 dolarów, ale mogą lepiej zainwestować w Ryzena 5800X, który jest dostępny za 180 dolarów.

fot.: WCCF Tech

Jeśli podane ceny będą globalne, dojdzie do sytuacji, jaką wszyscy lubią – będziemy mieli nowe, mocniejsze modele w tańszych cenach. Nowa generacja zapowiada się bardzo obiecująco, a zarówno użytkownicy prywatni, jak i firmy otrzymają dostęp do szerokiego wyboru, który pozwoli na wybór najlepiej dopasowanych do potrzeb rozwiązań. Ale jak zawsze zalecam zaczekanie na benchmarki, dzięki czemu zyskamy lepszy ogląd ich możliwości.