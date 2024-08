Hygon C86-7490 to procesory dla chińskich serwerów. Ich specyfikacja jest bardzo ciekawa

Hygon zaczął już oferować procesory C86-7490 i C86-7390 oparte na zmodyfikowanym rdzeniu Zen 1, który jest bardzo podobnym do Zen+. O ile Zen pierwszej generacji oferował maksymalnie 32 rdzenie i 64 wątki, dzięki zmianie są to obecnie 64 rdzenie i 128 wątków. Chociaż nie podano dokładnych specyfikacji układu – poza liczbą rdzeni – dzięki przeciekom wiemy, co oferuje.

Hygon Dyhana C86-7490 – interesująca koncepcja dla serwerów

Jak informuje na platformie X niejaki Olrak29, procesor Hygon Dyhana C86-7490 składa się z czterech 16-rdzeniowych CCD, które tworzą 64 rdzenie i 128 wątków. Chip zawiera również dwie kości IO, podczas gdy oryginalne procesory Zen i Zen+ EPYC miały tylko jeden IOD. Procesor obsługuje gniazdo SP5, co może wyjaśniać obecność dwóch kości IO zamiast jednej. Slot SP5 jest odrobinę większy niż SP3 i znajduje się w nim dodatkowa przestrzeń.

SP5 oznacza również, że procesory z serii Hygon C86 obsługują do 12 kanałów pamięci DDR5. To kolejna dodatkowa funkcja w porównaniu z oryginalnymi chipami Zen EPYC, które były ograniczone do standardów DDR4.

Obecnie ceny procesorów Hygon C86 wahają się od 35 000 RMB do 42 000 RMB, co przelicza się odpowiednio na 4900 i 5900 USD. Tanie nie są, ale biorąc pod uwagę, że będą mieć zastosowania profesjonalne, nie może to dziwić. Są zarazem przykładem na to, że pomimo nakładanych sankcji Chiny potrafią sobie poradzić na własnym podwórku.