Realme ogłasza jeszcze szybsze ładowanie. Jesteśmy świadkiem „4-minutowego cudu”

Realme zaszalało i zaprezentowało ładowanie… 320 W

Od lat obserwujemy, jak producenci smartfonów sukcesywnie przyspieszają ładowanie w swoich urządzeniach. Już dawno minęły czasy, kiedy telefon musiał ładować się całą noc i teraz nawet w przypadku najwolniejszych dostępnych prędkości mówimy o maksymalnie 2-3 godzinach. Większość modeli spoza budżetowej półki oferuje zresztą znacznie szybsze prędkości, a topowe modele (pomijając Apple’a i Samsunga) wyposaża się już w obsługę ładowania przynajmniej na poziomie 67 W. Jednak w 2021 roku Xiaomi pokazało nam HyperCharge, czyli ładowanie z mocą 240 W, które miało pozwolić na naładowanie ogniwa w zawrotne 8 minut. Był to tylko pokaz technologii, ale to wystarczyło, by rozpoczął się prawdziwy wyścig.

Chińscy producenci prześcigali się w tym, kto wyposaży swój smartfon w jak najszybsze ładowanie i na rynku zaczęły pojawiać się modele obsługujące 180 W, a nawet 240 W. Redmi jakiś czas temu pokazało też ładowanie 300 W, ale wydawało się, że to szaleństwo jednak już się skończyło i po pokazach swoich możliwości, producenci pozostali przy standardowych prędkościach, a te najwyższe pozostały raczej w ramach ciekawostki tylko w wybranych modelach lub w formie pokazowych technologii.

Technologia 320 W SUPERSONIC to kolejny bezprecedensowy kamień milowy dla realme w dziedzinie szybkiego ładowania, po wprowadzeniu przez markę nieosiągalnej wcześniej mocy 240W wraz z telefonem Realme GT3 w lutym 2023 roku – twierdzi Realme.

Realme pokazało nam, że wcale nie przestało przyspieszać ładowania, czego najnowszym dowodem jest technologia SuperSonic Charge, reklamowana jako najwyższe ładowanie „ever”. Mowa bowiem o zawrotnej mocy 320 W, która pozwala na pełne naładowanie ogniwa o pojemności 4400 mAh w zaledwie 4 minuty i 30 sekund. Tym samym Realme pobiło rekord Redmi – 300 W i pełne naładowanie baterii 4000 mAh w 4 minuty i 55 sekund. W ciągu jednej minuty ładowarka o mocy 320W może natomiast naładować urządzenie do 26% pojemności, a naładowanie telefonu do ponad 50% zajmuje mniej niż 2 minuty.

Zasilacz nazwany „Pocket Cannon” oferuje gęstość mocy 3,3 W/cm3, a rozmiarem przypomina ładowarkę Realme o mocy 240 W. Ładowarka obsługuje większość zaawansowanych protokołów ładowania – w tym UFCS (do 320 W), PD i SuperVOOC oraz jest kompatybilna z wszystkimi urządzeniami. Mamy tutaj dwa wyjścia USB-C do jednoczesnego szybkiego ładowania – 150 W dla telefonów Realme i 65 W dla kompatybilnych laptopów, więc trzeba przyznać, że to bardzo wygodne rozwiązanie.

Producent zadbał również o kwestie bezpieczeństwa, za co odpowiada transformator napięcia AirGap. Jak twierdzi Realme: