Opracowali nowy silnik do samolotów elektrycznych. Teraz wreszcie nabiorą sensu

Potężny silnik o wysokiej gęstości mocy zapowiada nową generację wydajnych samolotów elektrycznych

Firma H3X od kilku lat znaczących postępów dzięki swoim rewolucyjnym silnikom elektrycznym i już dawno wyszła z etapu startupu, który niegdyś istniał głównie na etapie koncepcyjnym. Firma dostarcza już swoje pierwsze silniki klientom i zabezpieczyła duże kontrakty z Siłami Powietrznymi USA oraz NASA, a teraz, mając odpowiednią ilość gotówki, zamierza wprowadzić na rynek swoje najbardziej potężne silniki elektryczne. Cel H3X jest prosty – zrewolucjonizować sektor lotniczy, morski oraz przemysłowy poprzez znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez złamanie zasady, że z większą mocą silnika, wiąże się zawsze wielka waga.

H3X opracowała wysoce efektywną formułę redukcji wagi, optymalizacji wydajności i zwiększenia mocy swoich elektrycznych silników. Zaproponowany projekt obejmuje zastosowanie jednego, drukowanego w 3D płaszcza chłodzącego do chłodzenia zarówno stojana silnika, jak i elektroniki mocy, a do tego poprawę konstrukcji uzwojenia stojana oraz optymalizację elektromagnetyki. Efekt? Kompaktowe silniki o imponujących stosunkach mocy do wagi i nie mowa tutaj o niewielkich różnicach. Czas więc na surowe dane.

Przykład? Obecnie najbardziej wydajny produkcyjny silnik firmy H3X, czyli HPDM-250. Ten charakteryzuje się gęstością mocy ciągłej na poziomie 10,7 kW/kg oraz szczytowej rzędu 13,4 kW/kg i maksymalną wydajnością systemu na poziomie 95,4%. Wprawdzie to silnik HPM-400 firmy Equipmake był uważany za najbardziej gęsty energetycznie silnik na świecie, kiedy został wprowadzony na rynek w 2023 roku, ale jego 13,3 kW/kg dotyczyło mocy szczytowej, a nie ciągłej. Ponadto projekt HPDM-250 obejmuje inwerter w pakiecie silnika, a tym samym oferuje bardziej kompaktowe i efektywne rozwiązanie.

H3X przygotowuje się teraz do wprowadzenia jeszcze bardziej potężnych silników, bo ogłosiła zakończenie rundy finansowania o wartości 20 milionów dolarów. Ta ma wesprzeć rozwój trzech nowych silników: HPDM-350, 1500 i 2300, wprowadzając tym samym firmę do klasy megawatowej i obiecując jeszcze większe osiągnięcia w zakresie gęstości mocy i wydajności. Przykładowo HPDM-1500 będzie ważył 125 kg i rozwijał 1500 kW mocy ciągłej, osiągając tym samym gęstość mocy na poziomie 12 kW/kg, co jest o tyle ważne, że obecne systemy napędowe samolotów odznaczają się stosunkiem mocy do wagi w zakresie 3 do 4 kW/kg, a im cięższe są, tym bardziej utrudniają samolotowi utrzymanie możliwie najwyższej efektywności energetycznej podczas lotu.