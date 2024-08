Samsung aktualizuje Galaxy Tab A7 Lite. To już ostatni raz

Galaxy Tab A7 Lite z (prawie) nową wersją One UI

Samsung jest powszechnie znany ze sprawnego aktualizowania swoich urządzeń, ale tyczy się to zwłaszcza modeli nowych i tych z wyższej półki. Urządzenia tańsze i starsze muszą cierpliwie czekać w długiej kolejce, aż producent sobie o nich przypomni. Świetnym przykładem jest Galaxy Tab A7 Lite. Wypuszczony w maju 2021 roku tablet to raczej model budżetowy i takowy dostał też obietnicę znacznie krótszych aktualizacji niż inne modele debiutujące w podobnym czasie. Jest to ogólnie urządzenie o niskim priorytecie, dlatego w czasie, gdy większość sprzętów czeka już na One UI 6.1.1, on dostaje dopiero One UI 6.1.

Czytaj też: One UI 7 przyniesie małą, ale ważną zmianę

Jest to dokładnie ta sama wersja oprogramowania producenta, która zadebiutowała w styczniu tego roku, podczas premiery Galaxy S24. Oczywiście Galaxy Tab A7 Lite nie dostanie Galaxy AI i jego posiadacze będą musieli zadowolić się mniejszymi zmianami, wprowadzanymi za pośrednictwem tej wersji nakładki. Nie ma jednak ich aż tak mało, bo One UI 6.1 powinien wprowadzić na te tablety więcej widżetów, większą kontrolę nad wyglądem zegara i kalendarza na ekranie blokady, możliwość porządkowania powiadomień, uproszczone etykiety ikon czy nowa aplikacja Find do lokalizacji urządzeń.

Czytaj też: Ta nowość w Androidzie 15 sprawi, że system będzie działał szybciej

Tablet otrzyma też nową i ulepszoną funkcję Quick Share, która integruje funkcję Nearby Share firmy Google. Aktualizacja umożliwia również synchronizację grup kart przeglądarki internetowej między wszystkimi telefonami i tabletami Galaxy za pośrednictwem aplikacji Samsung Internet. W aplikacji Reminder będzie można ustawić niestandardową ikonę dla każdej kategorii i przypiąć ulubioną kategorię na górze. Jakość wyszukiwania w aplikacji Galeria również została ulepszona — można kategoryzować zdjęcia i filmy według albumów, osób, miejsc i historii

Czytaj też: Galaxy Ring to jednorazowy produkt. Jeśli się zepsuje, nadaje się tylko do kosza

Galaxy Tab A7 Lite otrzymał One UI 6.1 w Korei Południowej, gdzie wersja oprogramowania sprzętowego to T225NKOU8EXH2. Oprócz nowej wersji nakładki Samsung udostępnił też poprawkę zabezpieczeń z lipca 2024 roku. Co jednak istotne, to trzecia duża aktualizacja oprogramowania, jaką gigant udostępnił dla tego tabletu, więc nawet jeśli jest spóźniona, to i tak jesteśmy zdziwieni, że się pojawiła. Jednocześnie będzie to prawdopodobnie ostatnie tak duże uaktualnienie udostępnione przez przez producenta.

Czytaj też: OnePlus Ace 5 zachwyci nas nie tylko ogromną baterią. Szykuje się sporo ulepszeń

Choć kompilacja dopiero jest wdrażana w rodzimym kraju Samsunga, nie powinno minąć dużo czasu, aż dotrze też do innych regionów.