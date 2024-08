Home Tech Świetna promocja na czarnego Samsunga Galaxy – warto się pospieszyć

Najnowsze i najmocniejsze smartfony przyciągają niewątpliwie największą uwagę czytelników portali internetowych. Od dawna jednak wiadomo, że choć flagowe konstrukcje są wyznacznikiem tego, co potrafią konstruktorzy, to najbardziej dochodowe dla producentów są średniaki i to niekoniecznie zawsze najnowsze. To po nie bowiem sięga najwięcej użytkowników. Takim właśnie modelem jest Samsung Galaxy A54 5G.