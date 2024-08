Recenzja OnePlus Nord 4. Metalowe zaskoczenie i topka w swojej cenie

OnePlus Nord 4 — specyfikacja techniczna

Wymiary Wysokość: 162,6 mm

Szerokość: 75,0 mm

Grubość: 7,99 mm

Waga: 199,5 g Wyświetlacz Parametry:

Rozmiar: 17,12 cm / 6,74″ (pomiar przekątnej — od rogu do rogu)

Rozdzielczość: 2772 x 1240 pikseli, 450 ppi

Stosunek ekranu do obudowy: 93.5%

Współczynnik proporcji: 20.1:9

Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz

Typ panelu: AMOLED

HBM/Szczytowa jasność: 1100/2150 nitów

Modulacja szerokości impulsów: do 2160 Hz

Obsługa: 100% sRGB, 100% wyświetlacz P3, 10-bitowa głębia kolorów, HDR10+



Cechy:

Aqua Touch

Obsługa Ultra HDR

Obsługa ProXDR

Tryb koloru ekranu

Temperatura barwowa ekranu

Komfort oczu

Tryb wieczorny

Tryb ciemny

Automatyczny wybór jasności

Ręczny wybór jasności Wydajność System operacyjny: OxygenOS 14.1 oparty na systemie Android 14

Platform: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 Mobile Platform

Procesor graficzny: Qualcomm Adreno 732

RAM: 12 GB/16 GB LPDDR5X z OnePlus RAM-Vitalization

Pamięć: 256 GB / 512 GB UFS 4.0

Dostępne konfiguracje: 12 GB + 256 GB / 16 GB + 512 GB (w zależności od rzeczywistej sprzedaży) Bateria i ładowanie Bateria: 5,500 mAh (niewymienna)

100 W SUPERVOOC

Inne funkcje: Battery Health Engine

Obsługiwane standardy szybkiego ładowania: PPS 55 W Aparat Aparat szerokokątny

Czujnik: Sony LYTIA

Rozmiar matrycy: 1/1,95″

Megapiksele: 50

Ogniskowa: odpowiednik 25 mm

Obiektyw: 5P

Autofokus: PDAF

Rozmiar piksela: 0,8 µm

Przysłona: ƒ/1,8

Obsługa EIS

Obsługa OIS



Aparat ultraszerokokątny

Czujnik: Sony

Megapiksele: 8

Pole widzenia: 112°

Przysłona: ƒ/2,2



Lampa błyskowa

Dwie karty LED



Powiększenie

1–20x



Autofokus

Wielofunkcyjny autofokus (CAF+PDAF)



Wideo

Wideo 4K przy 60/30 kl./s

Wideo 1080p przy 60/30 kl./s

Wideo 720p przy 60/30 kl./s

Wideo EIS/OIS: wideo 1080p przy 60 kl./s

Film w zwolnionym tempie: 1080p przy 120 kl./s, 720p przy 240 kl./s

Tryb poklatkowy: 4k przy 1080p

Wideo z dwóch widoków: 1080p przy 30 kl./s

Film: 3840*1644 przy 30 kl./s



Cechy

Zdjęcie, wideo, portret, profesjonalista, noc, długa ekspozycja, zwolnione tempo, film, panorama, tryb poklatkowy, wideo z dwoma widokami, skaner dokumentów, hi-res, obiektyw Google



Aparat przedni

Megapiksele: 16

Przysłona: ƒ/2,4



Wideo

wideo 1080p przy 30 kl./s

wideo 720p przy 30 kl./s



Cechy

Odblokowywanie na podstawie twarzy, zdjęcie, wideo, portret, noc, film, panorama, tryb poklatkowy, wideo z dwóch widoków Łączność Dwie karty SIM

Tak (podwójne gniazdo nano-SIM)



LTE/LTE-A

4×4 MIMO, obsługa do DL Cat 18/UL Cat 13 (1200 Mbps/150 Mbps), w zależności od obsługi operatora



LTE

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Pasma WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19

Pasma LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66

Pasma LTE TDD: 38/39/40/41

5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

*Łączność sieciowa może się różnić w zależności od sieci operatora i wdrożenia powiązanych usług.



Wi-Fi

2×2 MIMO, obsługa Wi-Fi6 (802.11ax), Wi-Fi5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n, WLAN 2.4G/WLAN 5G, wyświetlacz WLAN, hotspot WLAN



Bluetooth

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.4

Bluetooth Kodek audio: SBC, AAC, aptX-HD, LDAC i LHDC (z OnePlus Buds Pro)



NFC

Włączona funkcja NFC



Pozycjonowanie

GNSS Beidou, GPS, GLONASS, Galileo i QZSS

Inne Pozycjonowanie za pomocą A-GNSS, sieci WLAN i sieci komórkowej Czujniki Czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu

Akcelerometr

Kompas elektroniczny

Żyroskop

Czujnik oświetlenia otoczenia

Czujnik zbliżeniowy

Czujnik Halla

Pilot na podczerwień Porty USB 2.0, typ C

Obsługa standardowych słuchawek typ C

Podwójne gniazdo nano-SIM Przyciski Obsługa gestów i nawigacji na ekranie

Prawy: przycisk głośności, przycisk zasilania

Lewy: Suwak alertów Dźwięk Obsługa redukcji szumów

Podwójne głośniki stereo Multimedia Obsługiwane formaty audio

Odtwarzanie: MP3, AAC, AMR, APE, OGG, FLAC, WAV, MIDI

Nagrywanie: MP3, AAC, WAV



Obsługiwane formaty wideo

Odtwarzanie: MP4, 3GP, MKV, MOV, HEVC, AVC, VP9

Nagrywanie: MP4



Obsługiwane formaty obrazów

Odtwarzanie: JPEG, BMP, PNG, DNG, HEIF, WEBP, WBMP, GIF

Wyjściowy: JPEG, HEIF W pudełku OnePlus Nord 4

Kabel typ A na typ C

Skrócona instrukcja

Pismo z powitaniem

Przewodnik bezpieczeństwa

Zabezpieczenie ekranu (naniesione fabrycznie)

Wysuwana tacka SIM

Karta OnePlus RCC

Czytaj też: Sprawdź, zanim kupisz. OnePlus Nord 4 i reszta ekipy w Warszawie

Co w pudełku? OnePlusa dopadła chciwość

OnePlus Nord 4 przychodzi do nas w designerskim, turkusowym pudełku — ale jego grubość od razu nam zdradza największy brak w środku. Chodzi oczywiście o ładowarkę — niestety, brak ładowarek dopadł również OnePlusa, a w tym wypadku i nie znajdziemy żadnego etui na plecki smartfona. Szkoda. W środku znajdziemy zatem dość standardowy pakiet: telefon, kluczyk do szufladki na SIM, makulaturę, klasyczny już dla OP czerwony kabel USB-C – USB-A, zestaw naklejek i kartę członkowską do Red Cable Club.

OnePlus Nord 4 to najładniejszy Nord w historii

Jak pisałem w relacji z premiery najnowszego Norda:

Chociaż Nord to jeszcze dość młoda seria smartfonów (pierwszy Nord pojawił się w 2020 roku), to pod względem designu zdaje się, że minęło dużo więcej czasu. Designu pierwszego Norda, nazwijmy to, nie byłem wielkim fanem — to jednak w tym roku zdecydowanie się zmienia. Nowe urządzenie, choć na pierwszy rzut oka dość proste, ujęło mnie połączeniem metalu i szkła; chociaż nie będę ukrywał, że srebrny kolor zdecydowanie najbardziej przypadł mi do gustu. „Fale”, które na nim widzimy, zajmują 12 minut na każdy egzemplarz do stworzenia, co jest rzadko spotykanym i dość specyficznym poświęceniem ze strony producenta, ale faktycznie robi to wrażenie. Czarna i zielona wersja (to właśnie ta ostatnia z wymienionych wpadła w moje ręce) już mnie w takim stopniu nie porwała, ale nadal nie uważam, żeby była to jakakolwiek designerska pomyłka.

Czytaj też: Metalowy OnePlus Nord 4 w słonecznym Mediolanie. Nie zabrakło zaskoczeń (pozytywnych!)

W przypadku designu nie możemy zapomnieć o tym, o czym wspomniałem we wstępie — że Nord 4 to pierwszy metalowy smartfon w erze 5G na rynku. To, że inni producenci wcześniej się na to nie zdecydowali, nie było przypadkiem — choć aluminium ma wiele zalet, to nie jest to materiał idealny do urządzeń mobilnych. Powód? Aluminium, choć trwałe i estetyczne, niestety blokuje fale radiowe, co może wpłynąć na jakość sygnału. Mimo tego ograniczenia, OnePlus postanowił zmierzyć się z tym problemem i znalazł sprytne rozwiązanie. W nowym modelu smartfona zastosowano kompaktowy system anten, który zajmuje aż o 49,5 procent mniej miejsca niż tradycyjne układy. To nie koniec innowacji — firma zadbała również o uziemienie płyty głównej oraz eliminację nakładających się sygnałów. Co więcej, na dole tylnej części obudowy umieszczono specjalną antenę w kształcie litery „U”, która ma dodatkowo poprawiać stabilność połączeń. Sam przez kilka tygodni obcowania z tym telefonem nie miałem żadnych problemów z łącznością, a w Internecie również nie widziałem żadnych negatywnych komentarzy z tym związanych. Wygląda więc na to, że OnePlusowi faktycznie się udało.

Nord 4 to cienias — ale w tym pozytywnym sensie

Obudowa unibody nowego smartfona od OnePlus przyciąga uwagę swoim smukłym profilem — ma zaledwie 7,99 mm grubości, co w połączeniu z cienką ramką ekranu o szerokości 1,82 mm, prezentuje się bardzo „classy”. Metal jednak ma jedną, główną wadę — i jest nią oczywiście podatność na zarysowania. W połączeniu ze szklaną częścią plecków, na górze przy aparatach, obudowa może łatwo ulec uszkodzeniom, zwłaszcza przy przypadkowych upadkach czy zderzeniach z twardszymi powierzchniami.

Mimo wszystko, innowacyjność i odważne decyzje zasługują na pochwałę, a metalowa obudowa z pewnością wyróżnia ten model na tle konkurencji. Na rynku smartfonów, który od dłuższego czasu jest wyjątkowo nudny, na taki powiew świeżości — i to u BBK — nie można narzekać. Dodatkowo, bardzo cieszy mnie obecność charakterystycznego slidera do wyciszania telefonu, z którego OnePlus konsekwentnie nie rezygnuje (a nawet Apple to zrobiło od zeszłorocznej serii iPhone’ów).

Czytaj też: 4 nowości od OnePlus. Ciekawe ceny i metalowy OnePlus Nord 4

Ekran może nie jest metalowy, ale zrobi równie dobre wrażenie

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to w Nordzie 4 znajdziemy ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli, co daje zagęszczenie 451 pikseli na cal. Ekran oferuje maksymalną jasność na poziomie aż 3000 nitów, więc sprawdzi się nawet w słoneczne dni na zewnątrz. Do tego mamy tu odświeżanie na poziomie 120 Hz, co jest ogromną zaletą; na tym punkcie mam delikatnego bzika, bo po obcowaniu ze smartfonem o takim odświeżaniu nie ma już powrotu — a niektóre smartfony z segmentu premium nadal tych 120 Hz nie oferują. Dodatkowo, ekran obsługuje Dolby Vision, a do pary na pokładzie znajdziemy również głośniki stereo. Tutaj nie ma co czarować, dla audiofilów mogą one nie spełniać oczekiwań, ale myślę, że dla większości użytkowników ich jakość powinna być w zupełności wystarczająca.

Co w środku? W końcu liczy się wnętrze

Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 7+ Gen 3, a wspiera go 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB miejsca na dane — w jednym i drugim przypadku z najnowszymi standardami UFS 4.0 i LPDDR5X. Do pakietu mamy baterię o pojemności 5500 mAh, która według producenta powinna wytrzymać co najmniej 1600 cykli ładowania bez spadku wydajności poniżej 80%. Bateria obsługuje szybkie ładowanie SuperVOOC do 100 W, co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie energii — o ile kupicie ładowarkę o takiej mocy osobno. Metalowa obudowa tutaj jednak ponownie daje się we znaki i niesie za sobą pewne ograniczenia — w tym przypadku brak możliwości ładowania indukcyjnego. Mimo to, narzekać raczej nie ma na co, co potwierdzają poniższe testy benchmarkowe. Chociaż brak 8 przy Snapdragonie może wstępnie odrzucać, to obecny tu chip radzi sobie naprawdę dobrze i telefon śmiga, aż miło.

AnTuTu 3DMark Geekbench 6 Geekbench 6

Nakładka i wsparcie

OnePlus Nord 4 działa na systemie Android 14 z nakładką OxygenOS, która jest w porządku — tylko tyle i aż tyle. Nie jest to dla mnie poziom HyperOS Xiaomi czy One UI Samsunga, z których korzysta mi się bardzo intuicyjnie ze względu na codzienny kontakt z iOS, ale nie jest też aż tak topornie jak MagicOS w smartfonach HONOR. Bardzo irytuje mnie jednak preinstalowanie masy dziwnych gier, które są mi absolutnie zbędne i tylko zaśmiecają menu smartfona.

Czytaj też: Nadchodzi moc metalu. OnePlus Nord 4 będzie wyjątkowy

Ponadto, OnePlus obiecuje, że smartfon będzie otrzymywać aktualizacje systemu przez 4 lata oraz poprawki bezpieczeństwa przez 6 lat. Co więcej, TÜV SÜD potwierdza, że urządzenie ma działać płynnie przez cały ten okres.

Nord 4 — a jakże — jest także naszpikowany funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, które mają ułatwić codzienne użytkowanie. Aplikacja do zdjęć oferuje gumkę AI do usuwania niechcianych obiektów i ludzi z kadrów. Oprócz tego, w systemie znajdziemy funkcje takie jak Mowa AI, Podsumowanie AI i Podsumowanie Nagrania AI, które dostępne są w języku angielskim, hindi i chińskim. Dla użytkowników w Polsce dostępne są także funkcje Inteligentnego Wycinania oraz poprawiania zdjęć za pomocą AI Best Face i AI Clear Face. Jak to jednak bywa z takimi bajerami, są to bardziej ciekawostki, niż faktyczna wielka wartość dodatnia.

OnePlus Nord 4 a fotografia

OnePlus Nord 4 został wyposażony w zestaw aparatów, który jak na smartfon w tej półce cenowej, prezentuje się całkiem solidnie. Na tylnej obudowie znajdują się dwa obiektywy: główny aparat 50 Mpix (Sony LYT-600, f/1.8, 1/1.56″, 1µm), z funkcją wielokierunkowego PDAF oraz optyczną stabilizacją obrazu (OIS), oraz aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2, 1/4″, 1,12µm), który oferuje pole widzenia 112 stopni. Z przodu mamy za to kamerę selfie 16 Mpix (f/2.4, 1µm).

Jeśli chodzi o możliwości nagrywania wideo, OnePlus Nord 4 umożliwia rejestrowanie filmów w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz w 1080p przy 120 klatkach na sekundę. Aparat radzi sobie bardzo dobrze, choć czasami można zauważyć delikatne ingerencje AI, które pomagają tam, gdzie hardware nie zawsze daje radę. Zdjęcia w ogólnym rozrachunku wyglądają naprawdę nieźle — oczywiście, nie jest to poziom Huawei Pura 70 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, Pixeli czy iPhone’a 15 Pro Max, ale w tej cenie naprawdę nie ma na co narzekać.

2x 2x 2x 2x Tryb portretowy 2x 2x

Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny, 2x Tryb nocny Tryb nocny, 2x Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny Tryb nocny, 2x

No właśnie, cena!

OnePlus Nord 4 w wersji 12/256 GB domyślnie został wyceniony na 2299 zł, a jego mocniejsza wersja, czyli 16/512 GB, to koszt 2699 zł. Jeśli jednak kupiliście telefon w okolicach premiery, dokładnie do 4 sierpnia, to jak już informowaliśmy na łamach Chip, mogliście liczyć na zniżki w wysokości 300 złotych. Dzięki temu Nord 4 dostępny był nawet za 1999 zł — przez co uważam, że to absolutna topka wśród smartfonów do 2 tysięcy złotych. OnePlus dowiózł po raz kolejny i ewidentnie starał się zawalczyć o swoje stare i dumne miano „pogromcy flagowców”, przy okazji wprowadzając nowe, ekscentryczne i dość innowacyjne rozwiązania. I to naprawdę się udało.