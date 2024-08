SFF-Ready – zapamiętaj tę nazwę. Zwłaszcza, jeśli cenisz sobie przestrzeń i porządek bez rezygnowania z mocy obliczeniowej

Czym zatem jest ten format i dlaczego warto się nim zainteresować? Odpowiedź na to pytanie wymaga dłuższych wyjaśnień, ale ogólnie – da się zmniejszyć komponenty urządzeń, dzięki czemu mają one mniejsze rozmiary. Zarazem nie traci się ich wydajności. Cały czas mamy tak samo mocne układy, ale są one po prostu mniejsze.

Czym jest standard SFF-Ready?

SFF-Ready wymaga, aby karty graficzne oraz obudowy oznaczone tym standardem spaniały ściśle określone kryteria. W przypadku kart graficznych są one następujące:

maksymalna wysokość: 151 mm, w tym promień zagięcia kabla zasilającego;

maksymalna długość: 304 mm;

maksymalna głębokość: 50 mm lub 2,5 slotu.

Dzięki temu standard SFF-Ready pozwala na tworzenie estetycznych komputerów, które doskonale wpasują się w każde biurko, a niewielkie gabaryty sprawiają, że łatwo je przetransportować. Sprawia to również, że składanie komputera staje się znacznie prostsze i mniej frustrujące, nawet dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z budowaniem pecetów.

Choć małe komputery formatu mini-ITX były popularne już od dawna, przez cały czas brakowało jednolitego standardu, który umożliwiłby łatwe dopasowanie komponentów eksperymentowania. SFF-Ready wszystko stabilizuje i standaryzuje, więc użytkownicy mogą być pewni, że ich podzespoły będą do siebie idealnie pasować. To pozwala tworzyć komputery o kompaktowych rozmiarach. SFF-Ready to świetne rozwiązanie dla graczy, którzy potrzebują mobilnego komputera do e-sportowych zmagań, czy twórców treści, często pracujących w różnych lokalizacjach.

Kart graficzne SFF-Ready to najnowsze propozycje od firm Gainward i Palit. Gainward Python III oferuje potężną moc w obudowie o wymiarach 294 x 116 x 49,5 mm, a zastosowanie w niej trzech wentylatorów gwarantuje optymalne chłodzenie nawet w najbardziej wymagających warunkach. Palit Infinity 3 to także kompaktowe wymiary, a zarazem doskonała wydajność. Są o 40% mniejsze niż inne modele z trzema wentylatorami od Palit, co czyni je doskonałym wyborem dla miłośników mini-ITX. W obu seriach mamy odpowiednie wersje SFF-Ready układów GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER oraz RTX 4070 SUPER.

Dla marki Palit tworzenie kompaktowych kart to żadna nowość. Dzięki niej karty z większych serii (jak GamingPro czy to 4080, czy 4070 Ti) potrafiły zmieścić się do obudów mini-ITX jak Fractal Design Ridge. Wniosek: małe urządzenia mogą oferować potężną moc!