Solarna energia na każdą okazję. Nowy generator BLUETTI AC50B

BLUETTI to producent przenośnych źródeł energii, specjalizujący się w produktach do przechowywania energii słonecznej. Firma stawia na innowacyjność, wykorzystując akumulatory sodowo-jonowe, które oferują bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne rozwiązania w porównaniu do tradycyjnych baterii litowo-jonowych. Misją BLUETTI, jak deklaruje sam producent, jest dostarczanie czystej, ekologicznej energii elektrycznej, co ma na celu podniesienie standardu życia w regionach z ograniczonym dostępem do energii. Od debiutu na rynku w 2019 roku, produkty BLUETTI są cenione za najwyższą jakość wykonania oraz długowieczność, wynikającą z użycia wyselekcjonowanych materiałów i komponentów. Czy tyle samo dobrego będzie można powiedzieć o AC50B?

BLUETTI AC50B — przenośny i wydajny?

BLUETTI AC50B to kompaktowy generator o wadze 6,7 kg, który został również wyposażony w wygodny uchwyt, ułatwiający jego przenoszenie. Pomimo niewielkich rozmiarów, urządzenie oferuje moc 700 W, z możliwością zwiększenia do 1000 W w trybie PowerLifting. Dzięki temu, jak deklaruje producent, generator jest w stanie zasilać szeroką gamę urządzeń kempingowych, takich jak lodówki, ekspresy do kawy, oświetlenie, kamery czy wentylatory.

AC50B został wyposażony w jedno gniazdo AC, jedno gniazdo samochodowe, jedno USB-A oraz dwa porty USB-C o mocy 65 W. Pojemność 448 Wh umożliwia długotrwałe zasilanie podstawowych sprzętów. Producent podaje za przykład, może naładować smartfon o pojemności 15 Wh ponad 14 razy, zasilić lampkę kempingową o mocy 10 W przez 17 godzin, lub zasilać mini-lodówkę o mocy 100 W na ponad 3 godziny.

Możliwość rozszerzenia, szybkie ładowanie, intuicyjny design

Dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej energii, BLUETTI oferuje dodatkowe baterie rozszerzające B80 lub B80P o pojemności 806 Wh, które można podłączyć do AC50B. Te dodatkowe baterie wyposażone są w swoje własne gniazda i porty ładowania, co zapewnia jeszcze większą elastyczność. AC50B można ładować na różne sposoby — za pomocą paneli słonecznych, gniazda sieciowego, a także poprzez podłączenie do samochodu lub generatora. Pełne naładowanie z gniazdka sieciowego o mocy 580 W zajmuje około 1,1 godziny, a urządzenie może przyjąć do 200 W energii słonecznej, co pozwala na utrzymanie stałego źródła zasilania nawet z dala od sieci elektrycznej.

Jeśli chodzi o design, to nowy generator BLUETTI jest wyposażony we wbudowany ekran LCD, który pokazuje wszystkie najważniejsze informacje. Urządzenie można do tego kontrolować zdalnie za pomocą dedykowanej aplikacji BLUETTI. W sytuacjach awaryjnych generator oferuje funkcję UPS, która w ciągu 0,02 sekundy przełącza zasilanie, co zapewnia nieprzerwaną pracę podłączonych urządzeń w nagłych wypadkach.

Ile trzeba będzie zapłacić za BLUETTI AC50B?

BLUETTI AC50B jest dostępny od 6 sierpnia na oficjalnej stronie internetowej BLUETTI w Europie oraz na Amazonie w cenie promocyjnej 329 euro (~1420 PLN), za to regularna kwota wynosi 449 euro (~1940 PLN). BLUETTI informuje również, że będzie można skorzystać z kodu rabatowego AC50B5PR, aby uzyskać dodatkową zniżkę, a w okresie od 6 do 31 sierpnia dostępne będą także jeszcze inne promocje na zestawy z panelami solarnymi.

