Sonda JUICE przeleciała koło Ziemi i Księżyca. Zrobiła superdokładne zdjęcia powierzchni

W ubiegłym tygodniu w pobliżu Ziemi i Księżyca przeleciała sonda kosmiczna, która od ubiegłego roku zmierza w kierunku Jowisza. Nie był to jednak zwykły przelot w pobliżu Ziemi. To pierwszy przypadek w historii, aby sonda kosmiczna skorzystała z grawitacji całego układu Ziemia-Księżyc do zmiany swojej prędkości. Cały manewr został wykonany niezwykle precyzyjny, a sonda została ustawiona zgodnie z planem na trajektorii, która zabierze ją do Wenus. W ramach przelotu naukowcy postanowili także przetestować jedną z kamer naukowych zainstalowanych na pokładzie sondy. W przyszłości będzie ona fotografowała powierzchnię takich globów, jak chociaż Ganimedes.