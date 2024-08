Szybki Internet to dopiero początek. Plus Światłowód zadowoli każdego

Światłowód od Plusa oferuje coś więcej niż tylko szybkie połączenie z Internetem. Poza tym w pakiecie możemy otrzymać tradycyjną telewizję, czyli coś dla miłośników klasycznych programów, czyli zazwyczaj tych starszych osób w domu, oraz streaming — dla młodszych, oraz tych, którzy wolą oglądać treści w dogodnym dla siebie czasie, nie martwiąc się żadną ramówką. Kiedy połączymy więc szybki Internet, telewizję i streamingi, to otrzymujemy kompletny pakiet. A to wszystko, jak już wspomniałem, od jednego dostawcy — i to za naprawdę dobre pieniądze!

Internet od Plusa dociera do lwiej części Polaków

Plus niedawno poinformował, że zasięgiem stacjonarnego internetu firmy objętych jest już ponad 8,7 miliona gospodarstw domowych w Polsce, co daje około 20 milionów mieszkańców. To świetny wynik, ale na tym nie koniec — z tych blisko 20 milionów, aż 14 mln mieszkańców może korzystać z łącza światłowodowego. To bezpośredni dowód na to, że technologia ta przestaje być już ekskluzywnym przywilejem dla nielicznych, a staje się codziennością dla nas wszystkich. Tym bardziej, że zasięg usług Plus Światłowód rośnie z każdym rokiem. Jaką ofertę przygotowała dla nas firma?

Co oferuje Plus Światłowód? Poznajcie oferty

Plus Światłowód dostępny jest w trzech wariantach prędkości: 300 Mb/s, 600 Mb/s oraz 1 Gb/s. Miesięczny abonament za te usługi wynosi odpowiednio 49 zł, 59 zł i 69 zł.

A co z usługą telewizyjną Polsat Box?

W jej ramach mamy do wyboru kilka pakietów. Pierwszym z nich jest Pakiet S, który daje nam dostęp do 57 kanałów, i decydując się na to, pierwsze 12 miesięcy korzystamy bez opłat. Od 13 miesiąca jest to 30 zł miesięcznie, a od 25 miesiąca — 40 zł w skali miesiąca. Drugą opcją jest Pakiet M, który pozwala nam oglądać łącznie 82 kanały. Tutaj otrzymujemy pierwsze 3 miesiące bez opłat, od 4 miesiąca stawka wynosi 40 zł miesięcznie, a od 25 miesiąca jest to 50 zł za miesiąc. Jeśli jednak lubicie wolny czas poświęcać na oglądanie najważniejszych wydarzeń sportowych, to powinien Was zainteresować Pakiet MSport, który daje łącznie dostęp do 88 kanałów. Tutaj również mamy 3 miesiące bez opłat, za to od 4 miesiąca jest to 70 zł miesięcznie, a od 25 miesiąca — 80 zł miesięcznie. Wisienką na torcie jest Pakiet L, w którego skład wchodzi 139 kanałów; i tutaj tak samo pierwsze 3 miesiące mamy całkowicie za darmo, od 4 miesięcy jest to 70 zł miesięcznie, a od 25 miesiąca, opłata za każdy miesiąc wynosi 80 zł.

Możemy jednak zdecydować się na połączenie tych usług, w efekcie czego otrzymujemy pakiet Plus Światłowód + telewizja od Polsat Box. Kiedy podpiszemy umowę na okres 24 miesięcy, cennik jest następujący:

do 300 Mb/s + Telewizja Pakiet S – od 19 zł/mies. przez rok z rabatami (e-faktura 10 zł, smartDOM 9 zł, specjalny 21 zł), od 13 mies. 70 zł/mies. z rabatami (e-faktura 10 zł, smartDOM 9 zł), od 25 mies. 99 zł/mies. z rabatem (e-faktura 10 zł);

do 600 Mb/s + Telewizja Pakiet S – od 29 zł/mies. przez rok z rabatami (e-faktura 10 zł, smartDOM 9 zł, specjalny 21 zł), od 13 mies. 80 zł/mies. z rabatami (e-faktura 10 zł, smartDOM 9 zł), od 25 mies. 109 zł/mies. z rabatem (e-faktura 10 zł);

do 1 Gb/s + Telewizja Pakiet S – od 39 zł/mies. przez rok z rabatami (e-faktura 10 zł, smartDOM 9 zł, specjalny 21 zł), od 13 mies. 90 zł/mies. z rabatami (e-faktura 10 zł, smartDOM 9 zł), od 25 mies. 119 zł/mies. z rabatem (e-faktura 10 zł).

No ale właśnie, wspominałem również o streamingu. Tutaj do akcji wchodzi oferta All In Streaming, którą można dobrać do każdej z powyższych konfiguracji za 49,99 zł w skali miesiąca. W ramach tego pakietu otrzymamy dostęp do serwisów Disney+ i Max (taki zestaw, kiedy chcemy kupić go osobno, może nas kosztować nawet 87,98 zł miesięcznie — jest to więc spora oszczędność), a do tego dochodzi Polsat Box Go Plus, który oferuje 34 popularne kanały telewizyjne oraz 40 tysięcy godzin materiałów VoD bez reklam.

W zależności od wybranego abonamentu, dostęp do tych platform może być darmowy przez 3 lub 6 miesięcy. Na przykład, wybierając światłowód od 59 zł miesięcznie z dwuletnią umową, otrzymamy 6 miesięcy gratis. W przypadku niższych abonamentów okres ten wynosi 3 miesiące. Plus w swojej ofercie Internetu światłowodowego jest w stanie więc zadowolić… prawdopodobnie każdego, bo z takiego wachlarza możliwości, każdy powinien znaleźć coś dla siebie, nie nadwyrężając przy tym swojego portfela.