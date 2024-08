ZX Spectrum powraca jako… The Spectrum. Tak po prostu

Komputery 8-bitowe co jakiś czas zaliczają come back. Producenci takich maszyn bazują przede wszystkim na sentymencie graczy oraz osób, które korzystały z takich urządzeń do pracy. W sieci istnieje mnóstwo emulatorów, a cały czas powstają kolejne programy i produkcje na te retro-maszyny. Jednak emulator a fizyczny komputer to całkiem odmienne doświadczenia.

The Spectrum – co potrafi, kiedy się pojawi i ile będzie kosztować?

Przypomnę, że ZX Spectrum 48 nie było jednym modelem Sinclaira. Oprócz tego był także model 128k, a jak nazwa wskazuje – tyle właśnie miał pamięci RAM. The Spectrum powstaje na bazie 48, a za jego produkcję odpowiada firma Retro Games, która wprowadziła już na rynek Commodore 64 w nowej wersji oraz Amigę 500 Mini. The Spectrum będzie mieć design jak oryginał – z gumowymi klawiszami włącznie oraz charakterystycznym, tęczowym paskiem idącym od prawej, dolnej strony.

W przeciwieństwie do oryginału, będzie to model przystosowany do obecnych czasów. Pozwoli na odtwarzanie programów zarówno dla ZX Spectrum 48, jak i 128, będzie posiadać wyjście HDMI (kabel dołączony do zestawu), obsługę PAL (50 Hz) i NTSC (60 Hz), a także możliwość odtwarzania obrazu z filtrami CRT lub bez nich. Obraz pokazywany będzie w proporcjach 4:3.

Czytaj też: Gracze będą zachwyceni. GeForce Game Ready z obsługą czterech świetnych, świeżych produkcji

W oprogramowaniu pojawi się 48 klasycznych gier, w tym takie tytuły, jak Manic Miner, The Hobbit, Saboteur czy Head Over Heels. Dodatkowe będzie można uruchamiać z pendrive’a. Obsługiwane są wszystkie właściwe dla Spectrum formaty plików, czyli .tap, .tzx, .psx, .szx, .z80 oraz .sna. A skąd je wziąć? W sieci istnieje kilka stron, gdzie miłośnicy komputera publikują swoje produkcje – jako że sam z nich korzystam, mogę zdradzić, że są to produkcje zarówno długie i bardzo rozbudowane, jak też i prostsze, na kilka-kilkanaście minut zabawy. A dzięki możliwościom urządzenia będą możliwe cztery zapisy gry w dowolnym momencie – nawet, jeśli dana produkcja nie ma opcji “save”.

Retro Games planuje wypuścić komputer na rynek 22 listopada. Prognozowana cena to 99 USD, czyli niecałe 400 złotych. Muszę przyznać, że dość przystępna. A jeśli ktoś preferuje grę w tytuły z ZX Spectrum na swoim Windowsie, polecamy emulatory Speccy oraz FUSE.