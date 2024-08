To koniec pewnej epoki dla graczy. Game Informer żegna się z fanami po 33 latach

To koniec Game Informera. Trudno było przewidzieć tę decyzję

Game Informer to amerykański magazyn poświęcony grom wideo, który został założony w 1991 roku. GI stał się jednym z najbardziej wpływowych i popularnych czasopism w branży gier, oferując szeroki zakres treści, w tym recenzje gier, zapowiedzi nadchodzących tytułów, artykuły o trendach w branży, wywiady z twórcami gier, analizy technologiczne i wiele więcej. Game Informer przez wiele lat zdobył naprawdę świetną renomę, przyciągając tym samym zarówno zapalonych graczy, jak i profesjonalistów z branży gier wideo. Magazyn jednak poinformował wczoraj, że to oficjalnie koniec jego działalności. Na stronie Game Informera pojawił się poniższy komunikat:

Ostatni poziom: Pożegnanie. Od Game Informer. Po 33 ekscytujących latach dostarczania najnowszych newsów, recenzji i insightów ze stale ewoluującego świata gier, z ciężkim sercem ogłaszamy zamknięcie Game Informer. Od wczesnych dni pikselowych przygód do dzisiejszych wciągających wirtualnych światów, byliśmy zaszczyceni mogąc dzielić tę niesamowitą podróż z wami, naszymi lojalnymi czytelnikami. Podczas gdy nasze prasy mogą się zatrzymać, pasja do gier, którą wspólnie kultywowaliśmy, będzie nadal żyła. Dziękujemy za udział w naszej epickiej wyprawie i życzymy, aby wasze własne przygody z grami nigdy się nie skończyły.

Oficjalny komunikat o zamknięciu magazynu na stronie Game Informer.

Niespodziewana decyzja o nieznanym motywie

Ta decyzja zaskoczyła wszystkich — i to dosłownie. Jak podaje Kotaku, pracownicy Game Informera o zakończeniu działalności dowiedzieli się tego samego dnia co my wszyscy, tylko że z samego rana, na specjalnym spotkaniu z GameStopem, czyli firmą-matką Game Informera. Nie bez powodu napisałem „zakończeniu działalności”, a nie zamknięciu magazynu, gdyż decyzja ta tyczy się również strony internetowej.

Online’owa odsłona już przestała działać. Jeśli chodzi o magazyn, to nowy numer nie zostanie ukończony, więc ostatni papierowy Game Informer to oficjalnie czerwcowe wydanie o numerze 367, z Dragon Age: Straż Zasłony na stronie głównej. Jak sami widzicie, w oficjalnym komunikacie nie podano powodu takiej decyzji — i na ten moment oficjalny motyw zamknięcia Game Informera nie jest znany.