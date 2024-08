Kolejne nowości zmierzają do WhatsAppa. Jedna z nich pomoże pozbyć się niechcianych wiadomości

Co nowego na WhatsAppie?

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów na świecie, ale wciąż jest w nim sporo elementów, które potrzebują ulepszeń. Dodatkowo, chociaż tak samo, jak Instagram czy Messenger należy do Mety, kilku funkcji znanych z pozostałych komunikatorów mu brakuje. Wydaje się jednak, że ostatnio firma stara się uzupełnić niektóre braki, jednocześnie wprowadzając kolejne nowości.

Czytaj też: Disney śmieje się swoim subskrybentom w twarz. Oto, dlaczego zawsze trzeba czytać drobny druk

Jedną z nich jest nowy sposób reakcji na wiadomości. Tak samo, jak na Instagramie, użytkownicy WhatsAppa będą mogli dwukrotnie dotknąć wiadomości, by szybko zareagować na nie serduszkiem. Nie jest to może wielka rewolucja, ale się przydaje. A skoro przy reakcjach jesteśmy, to trwają również prace nad możliwością dodawania ich także do aktualizacji statusu. Chociaż WhatsApp rozwija tę opcję od dobrych kilku miesięcy, to dopiero teraz mogliśmy podejrzeć, jak wygląda to w praktyce. Znów jest to funkcja znana z Instagrama i działa w zasadzie identycznie – podczas wyświetlania aktualizacji statusu, obok pola tekstowego służącego do wysyłania odpowiedzi, pojawia się też ikona serduszka, pod którą kryje się przycisk „Lubię to”.

Czytaj też: Ale wpadka. Google sprzedał miliony Pixeli z poważną luką w zabezpieczeniach

Jeśli będziemy chcieli sprawdzić, kto polubił nasz status, to takie informacje znajdziemy na liście użytkowników przeglądających nasz status, czyli tak samo, jak na Instagramie. Dodatkowo WhatsApp pozwoli nam zdecydować, czy chcemy otrzymywać powiadomienia o tych reakcjach, co również będzie bardzo przydatne, zwłaszcza dla osób, które dostają dużo polubień.

Czytaj też: Android Auto z kolejną nowością. Google znów za bardzo inspirował się konkurencją

Kolejna opracowywana nowość związana jest już z prywatnością i bezpieczeństwem, a takich ulepszeń nigdy za wiele. Tak samo, jak w innych komunikatorach, także na WhatsAppie narażeni jesteśmy na otrzymywanie wiadomości od nieznanych kont. Nowa funkcja pozwoli nam blokować takie niechciane wiadomości i to w sposób automatyczny. Do nas będzie jedynie należało włączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach, a potem komunikator sam będzie pozbywać się takich wiadomości, choć dopiero wtedy, gdy „przekroczą określoną objętość”.

Wszystkie te ulepszenia są wciąż w fazie testów, przy czym blokowanie wiadomości jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, więc nie wiemy jeszcze, kiedy WhatsApp wdroży to do stabilnej wersji aplikacji.