Zotac oficjalnie wprowadza na rynek handheld Gaming ZONE. Na pokładzie AMD Ryzen 7 8840U

Rynek handeldów rośnie w siłę i dołączają do niego kolejne marki. Niedawno zapowiedziano odświeżenie Legion Go, pojawiło się ROG Ally X, a teraz kolejne urządzenie dla miłośników mobilnego grania. Jego pojawienie się nie zaskakuje, gdyż zapowiedziane zostało na targach Computex 2024. Teraz zapowiedzi stają się rzeczywistością.

Gaming ZONE – co wiemy na jego temat?

Zaprezentowany przez producenta handheld Gaming ZONE ma oferować funkcje, jakich nie ma nigdzie indziej, a ich celem jest zapewnienie doskonałej immersji z grami. Specyfikacja urządzenia prezentuje się następująco:

procesor AMD Ryzen 7 8840U ze zintegrowaną kartą graficzną Radeon 780M

dysk SSD NVMe 512 GB

czytnik kart microSD UHS-II

16 GB pamięci LPDDR5X

system Windows 11 Home

siedmiocalowy wyświetlacz AMOLED Full HD, częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność 800 nitów, pokrycie 100% DCI-P3 oraz 150% sRGB

sterowanie Elite z wyzwalaczami z efektem Halla i drążkami analogowymi

dwustopniowe, regulowane przyciski

pokrętła promieniowe umożliwiające zmianę ustawień systemu w locie

podwójne trackpady i pełnowymiarowy układ kontrolerów, co pozwala zastąpić myszkę

dwa porty USB4, Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6E

wbudowana podpórka.

Każdy nabywca urządzenia otrzyma na miesiąc bezpłatną subskrypcję XBOX Game Pass.

Wraz z handheldem dostępna jest stacja dokująca, w której znajdziemy m.in. dodatkowe gniazdo na dysk SSD M.2 NVMe oraz obsługę DisplayPort przez USB-C. Elegancka konstrukcja z portami 7-w-1 pozwala zmienić urządzenie w komputer stacjonarny. Ponadto stworzono specjalnie dla Gaming ZOME wodoodporne, twarde etui, które chroni handheld przed uszkodzeniami.

Potencjalne zalety handhelda Zotac Gaming Zone

Zastosowanie w Gaming ZONE procesora AMD Ryzen 7 8840U (Zen 4, RDNA 3) pozwala na granie w gry AAA w natywnej rozdzielczości 1080p. Wraz z 16 GB pamięci LPDDR5X-7500 na pokładzie można oczekiwać nie tylko świetnej grafiki, ale również wydajności przekładającej się na pełną płynność wszystkich produkcji. Gracze mogą także skorzystać z technologii AMD Fluid Motion Frames (FMF) i FidelityFX Super Resolution, aby dodatkowo podnieść komfort zabawy.

Ogólny kształt Gaming ZONE został zaprojektowany tak, aby zapewnić ergonomię nawet podczas wiele godzin intensywnej zabawy. Układy przycisków są rozlokowane w sposób symetryczny, co pozwala graczom na lepszy chwyt urządzenia w porównaniu z przesuniętymi układami kontrolerów.

Niestety, póki co zabrakło nam bardzo ważnej rzeczy – a mianowicie Gaming ZONE urządzenia. W Polsce przedsprzedaż powinna ruszyć w najbliższym czasie i handheld będzie dostępny w co najmniej czterech sieciach sprzedażowych. Póki co pozostaje nam cierpliwie czekać na informacje.