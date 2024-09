Chiński akumulator zapewnia najdłuższą żywotność. Został zaprojektowany z myślą o elektrykach

W przeliczeniu na dystans mowa natomiast o możliwości przejechania aż 1,5 mln kilometrów przez cały okres użytkowania tego urządzenia. Tianxing (seria B) należy do klasy IP69, co oznacza, że jest w stanie przetrwać nawet 72 godziny zanurzenia w wodzie. Jako że pojawiły się informacje o współpracy CATL z trzynastoma firmami z sektora motoryzacyjnego, to całkiem realny wydaje się scenariusz, w którym nowa konstrukcja wejdzie do masowej produkcji.

Wspomniane przedsiębiorstwo ma ugruntowaną pozycję w odniesieniu do akumulatorów przeznaczonych dla pojazdów osobowych. Teraz zamierza jednak rozszerzyć swoje wpływy na sektor aut użytkowych, takich jak autobusy. Gęstość energii akumulatora, który ma ułatwić realizację tego zadania, wyniesie 175 Wh/kg. Może on zostać zintegrowany z wprowadzonym w lipcu modelem Tectrans.

Wśród technologii wyróżniających proponowane przez Chińczyków rozwiązanie warto wyróżnić dwuwarstwowe chłodzenie cieczą o dużej powierzchni. Dodajmy do tego wysoką gęstość energii oraz sprawne zarządzanie temperaturami, a zrozumiemy, dlaczego nowy akumulator zapewnia z jednej strony większy zasięg jazdy, a z drugiej – obniżone gabaryty.

Akumulator od chińskiej firmy CATL ma zapewniać żywotność wynoszącą 15 lat. W przeliczeniu na pokonany w czasie jego eksploatacji dystans ma to natomiast być około 1,5 mln kilometrów

CATL ma więcej powodów do chwalenia się. Przedstawiciele firmy opisują cztery filary, na których opierają się wprowadzane przez nią elektryki. Takowe mają cechować się wysokim poziomem bezpieczeństwa, bardzo szybkim ładowaniem, rekordowo długim okresem eksploatacji oraz imponującym zasięgiem. Jeśli faktycznie się to potwierdzi, to będzie to świetną wiadomością dla rynku elektryków.

Ostatnie lata stoją pod znakiem jego niezwykle dynamicznego rozwoju. Nowe konstrukcje zapewniają obniżone ryzyko pożarów, a zarazem większy zasięg jazdy. Obie te kwestie wzbudzały wiele emocji, szczególnie wśród przeciwników elektrycznych samochodów. Kiedy inżynierowie dokonali postępów w odniesieniu do czasu ładowania akumulatorów, to wciąż istniał argument w postaci krótkiego okresu ich eksploatacji. Ale teraz, dzięki CATL, nawet to może się zmienić.