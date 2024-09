Akumulatory stosowane w elektrykach właśnie stały się bezpieczniejsze. Pomogła wyjątkowo elastyczna folia

W skład międzynarodowego zespołu badawczego weszli naukowcy z Walii oraz Chin. Przedstawiciele Swansea University, Wuhan University oraz Shenzhen University wskazują na innowacyjne podejście do tematu. To właśnie dzięki niemu, mającemu postać zastosowania folii grafenowych, udało się osiągnąć upragniony cel. Wspomniane folie są wyjątkowo elastyczne, a ich wdrażanie w konstrukcjach akumulatorowych nie tylko zwiększa ich bezpieczeństwo, ale dodatkowo poprawia wydajność.

Czytaj też: Ładowanie w nieco ponad kwadrans i wydłużona żywotność. Elektryk z takim akumulatorem to marzenie

Odporne na uszkodzenia folie grafenowe wykazują zarazem przewodność cieplną. Ta jest niemal dziesięciokrotnie wyższa od mierzonej w przypadku zwyczajowo stosowanych elementów wykonywanych z miedzi i aluminium. Nowatorskie podejście do wytwarzania tych tzw. kolektorów prądu jest szczególnie kuszące ze względu na możliwość produkcji na masową skalę i to z wykorzystaniem obecnie dostępnej infrastruktury.

Na stosowaniu nowych folii grafenowych skorzystają kwestie bezpieczeństwa, ponieważ wzrośnie efektywność zarządzania ciepłem. Co więcej, testy wykazały zwiększenie gęstości energii oraz wydłużenie żywotności akumulatorów. W ramach demonstracji możliwości opisywanej technologii inżynierowie stworzyli długą na 200 metrów folię, która zachowała swoją przewodność elektryczną nawet po tym, jak została zgięta ponad 100 tysięcy razy.

Akumulatory wyposażone w nowatorską folię grafenową wydajniej zarządzają ciepłem, dzięki czemu spada ryzyko uszkodzeń czy pożarów

Wśród praktycznych zastosowań, które mogłyby skorzystać na poczynionych postępach wymienia się chociażby urządzenia elektroniczne codziennego użytku. Poza tym, co szczególnie istotne, w grę wchodzi wdrażanie tej technologii w samochodach elektrycznych. Skuteczne zarządzanie temperaturami generowanymi przez baterie sprawi, iż ryzyko uszkodzeń czy pożarów trawiących elektryki powinno zdecydowanie się obniżyć.

Czytaj też: Z Polski nad Adriatyk na jednym ładowaniu. Elektryk od Hyundaia zachwyca możliwościami

Wykonany z grafenu kolektor prądu jest w stanie zapobiegać niekontrolowanemu gromadzeniu się ciepła w zbyt dużych ilościach. To z kolei zmniejsza ryzyko wzrostu temperatury do poziomu stwarzającego realne zagrożenie pożarem czy wybuchem. Tego typu zmiany będą mile widziane, zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i na rynku magazynów energii służących do gromadzenia zasobów dostarczanych na przykład przez farmy fotowoltaiczne bądź wiatrowe.