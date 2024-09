Granie już nigdy nie będzie takie samo. AMD pokazuje AFMF 2

AMD już teraz oferuje graczom wczesną wersję AMD Fluid Motion Frames 2, a to oznacza, że nie jest ona do końca perfekcyjna i może nie być tak wydajna, jak będzie w założeniu stabilna. Jeśli jednak ktoś ma ochotę na przetestowanie tego nowego rozwiązania i posiada odpowiedni procesor, warto się tym zainteresować.

AFMF2 czyli fps solidnie w górę

Technologia AMD do optymalizacji gier nowej generacji wykorzystuje sztuczną inteligencję i nową opcję pamięci graficznej w celu zwiększenia liczby klatek na sekundę. AMD twierdzi, że AFMF 2 zwiększa liczbę klatek na sekundę w Cyberpunku 2077 (w 1080p, ustawienia Low, Balanced FSR) z 56 do około 100 fps. Jak zapowiada producent, inne gry zanotują podobny wzrost. Technologia ta zostanie dodana do oprogramowania AMD Adrenalin Edition w “późniejszym terminie”.

AFMF2 to druga generacja technologii AFMF, którą AMD wprowadziło pierwszy raz w styczniu bieżącego roku. Dzięki niej Adrenalin Edition oferuje kilka dodatkowych narzędzi do ulepszania rozgrywki, jak Radeon Super Resolution zwiększające skalę renderowanej klatki gry. AFMF2 wykorzystuje sztuczną inteligencję, co pozwala tworzyć dodatkowe klatki, które sprawiają, że gra wygląda jak przy bardzo mocnym GPU. Nowe możliwości są przechowywane w profilach HYPR-RX.

AMD wprowadziło w AFMF2 absolutną nowość. Jest to Variable Graphics Memory (VGM), funkcja pozwalająca laptopowi na ponowne przydzielenie do 75% pamięci systemowej do dedykowanej pamięci VRAM (w przeciwieństwie do pamięci współdzielonej między CPU i GPU). I tak na przykład, jeśli masz laptopa Ryzen AI 300 z np. 32 GB RAM, część tej pamięci RAM można przydzielić GPU, zwiększając wydajność gier. AMD podało, że dedykowana pamięć VRAM zostanie zwiększona z 512 MB do aż 8 GB przy Radeon 890M. Jednak VGM należy wcześniej włączyć w aplikacji Adrenalin (zakładka Tuning). Dostępne opcje to Low, Medium lub High – dwie ostatnie opcje zasadniczo włączą VGM do maksymalnych możliwości.

Nvidia oferuje już od dawna DLSS 3, które także korzysta z SI. Jednak w celu wykorzystania tej technologii jest niezbędna karta graficzna GeForce, podczas gdy AFMF2 ma działać ze zintegrowanymi układami graficznymi. Już wkrótce zobaczymy, jak wypadnie ich porównanie w praktyce.