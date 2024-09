Kolejne przecieki o nowych procesorach Ryzen. Ryzen 7 9800X3D w październiku, a Ryzeny 9 w przyszłym roku?

Jak podają najnowsze informacje, AMD zamierza wprowadzić na rynek procesory 3D V-Cache nowej generacji, począwszy od modelu Ryzen 7 9800X3D w nadchodzącym miesiącu, a następnie Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D na początku 2025 roku. Plotka pochodzi z forum Chiphell , gdzie czytamy, że 8-rdzeniowy Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache pojawi się do końca października.

AMD Ryzen – czy warto czekać?

A skąd źródło przecieków? Informacje pochodzi z niedawnej konferencji prasowej dostawcy płyt głównych, na której omawiano nadchodzące płyty główne X870E i X870 “AM5”. Byli tam również przedstawiciele AMD, którzy rozmawiali o nadchodzących układach Zen 5 3D V-Cache. Ryzen 7 9800X3D pozostanie jedyną opcją 3D V-Cache z rdzeniami Zen 5 na rynku przez długi czas, dopóki nie zobaczymy wydania wyższej klasy SKU V-Cache, takich jak 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D. To zaś nastąpi dopiero w przyszłym roku.

Zauważmy, że główny rywal – czyli Intel – jest już o krok od wprowadzenia na rynek własnych procesorów Arrow Lake “Core Ultra 200”. Nastąpi to 24 października . Biorąc pod uwagę liczby, które widzieliśmy do tej pory, układy Ryzen 9000 “Zen 5” nie przyniosły znacznie większych wzrostów pod względem wydajności w grach, ale Ryzen 7 7800X3D jest tu wyjątkiem. Ryzen 7 9800X3D może być głównym rywalem tej rodziny.

fot.: WCCF Tech

Czytaj też: Przełom? Aktualizacja BIOS-u zwiększa wydajność procesorów AMD Ryzen 9000

Na podstawie wcześniejszych plotek możemy się spodziewać, że procesory AMD Ryzen 9000X3D “3D V-Cache” będą miały podobną liczbę pamięci podręcznej jak poprzednie oferty Zen 4, choć z szeregiem nowych funkcji, w tym obsługą podkręcania. Szykowana jest również najnowsza wersja AGESA, która może umożliwić obsługę OC, nawet jeśli nie jest ona obecna we wczesnych SKU, ponieważ modele 16- i 12-rdzeniowe będą ją obsługiwać.

Ogólnie wygląda na to, że gracze będą mieli świetny wybór – procesory Core Ultra 200 i Ryzen 9000X3D trafią do sprzedaży w podobnym czasie. A który będzie cieszyć się większym uznaniem użytkowników, to już czas pokaże.