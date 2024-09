Przełom? Aktualizacja BIOS-u zwiększa wydajność procesorów AMD Ryzen 9000

Skąd w ogóle opóźnienia w procesorach? To nieco złożone, ale ogólnie można powiedzieć, że połączenia Infinity Fabric firmy AMD korzystają z CCX (CPU Complex) lub CCD (Core Compute Die). Ale jak odkrył serwis AnandTech podczas swojej recenzji Ryzen 9950X, nowe części Zen 5 mają opóźnienia aż dwukrotnie wyższe niż Zen 4 (seria Ryzen 7000), a szczególnie opóźnienia między CCD oraz niewielki wzrost opóźnień w pojedynczym CCX. Ale to może przejść do historii.

AGESA 1.2.0.2 – i Ryzen zmniejsza opóźnienia

Opóźnienia CCX w Ryzen 7950X wynoszą 18 ns, podczas gdy średnia to 20 ns. Nie jest więc źle. Gorzej przy CCD – a konkretnie przy opóźnieniach przejścia z rdzenia na jednym CCD do rdzenia na drugim CCD. Tutaj opóźnienie wynosi 76 ns. Taki wynik odnotowano dla tego właśnie procesora, jednak dla Ryzen 9950X jest to aż 180 ns, czyli ponad dwukrotnie więcej!

Nowa aktualizacja oprogramowania układowego AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) o numerze 1.2.0.2 przynosi optymalizację technologii i redukuje opóźnienia. Jak sprawdzili to członkowie forów Overclock.net i AnandTech, korzystając z narzędzia MircroBenchX firmy CapFrameX, opóźnienie w przypadku Ryzen 9950X spadło ze 180 na 75 ns, czyli zmniejszono je o ok. 58%.

Czytaj też: Oto AMD Ryzen AI 7 PRO 360 – pierwszy 8-rdzeniowy procesor APU Strix z iGPU Radeon 880M

Jeśli chodzi o rzeczywiste usprawnienia, jeden z użytkowników stwierdził, że po aktualizacji wynik w Cinebench R23 nieznacznie wzrósł. Jak podejrzewa się, AMD w Zen 5 wprowadziło wiele parametrów, które pomagają w redukcji opóźnień. Same procesory Ryzen 9000 nie stały się jak na razie rynkowym hitem, zaś recenzje są bardzo mieszane. Wiele osób twierdzi, że ich wysokie opóźnienia mogą być związane ze specyfiką systemu Windows 11.