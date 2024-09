Oto AMD Ryzen AI 7 PRO 360 – pierwszy 8-rdzeniowy procesor APU Strix z iGPU Radeon 880M

Przyznam szczerze, że w nazewnictwie AMD można się czasem pogubić. Mamy rodziny procesorów z konkretnymi APU, a także ich warianty. Aczkolwiek to zamieszanie ma sens i dla osoby znającej temat nazwa mówi wszystko. Nowy wynik w Geekbenchu to nie tylko okazja do poznania możliwości nowego układu, ale również dowiedzenia się na temat jego przeznaczenia.

AMD Ryzen AI 7 PRO 360 – jaką ma wydajność i komu posłuży?

O istnieniu AMD Ryzen AI 7 PRO 360 były jak dotąd tylko plotki, jednak teraz mamy pewność, że taki układ istnieje. Co więcej – wiemy, że zostanie zastosowany przez Lenovo w jednej z szykowanych przez producenta maszyn Copilot+. Wyniki wydajności w Geekbench mówią nam, że procesor został użyty na platformie o nazwie “AMD KoratPlus-STXKRK”. STX najprawdopodobniej oznacza Strix Point, podczas gdy KRK to skrót od “Krackan Point”. Jest to wariant Strix Point, skierowany do głównego nurtu .

Specyfikacja mówi nam ponadto, że AMD Ryzen AI PRO 360 z to 8-rdzeniowy (3 rdzenie Zen 5 + 5 rdzeni Zen 5C), 16-wątkowy procesor o częstotliwości bazowej 2,00 GHz. Jego iGPU stanowi Radeon 880M, korzystający z architektury RDNA 3.5 i składający się z 12 jednostek obliczeniowych. Ale zarazem Krackan Point to seria procesorów mobilnych o niskim poborze mocy i przystępnej cenie, zaś główne Strix Point jest przeznaczone dla segmentu urządzeń mobilnych klasy premium.

Do tej pory procesory AMD Strix Point APU były używane głównie w laptopach do gier. Teraz kilku dostawców, takich jak AOOSTAR i Beelink, zaczęło prezentować swoje minikomputery z modelami z rodziny Ryzen AI 300 APU. Warto zauważyć, że Ryzen AI 7 PRO 360 jest słabszy od Ryzen AI 7 365, który ma konfigurację 4 rdzenie Zen 5 + 6 rdzeni Zen 5c. Aczkolwiek oba układy mają iGPU Radeon 880M, co może oznaczać podobną wydajność graficzną.

Spodziewamy się oficjalnej prezentacji układów Ryzen AI 300 PRO 10 października, zaś Strix Halo ma zostać zaprezentowany w przyszłym roku na targach CES.