Android Auto 12.9 już dostępny do pobrania. Jakie nowości przygotował Google?

Co nowego w Android Auto 12.9?

Najnowsza kompilacja Android Auto 12.9 trafiła do programu beta, a to oznacza, że użytkownicy chętni sprawdzić przygotowane nowości mogą już ją pobrać. Od razu jednak należy zaznaczyć, że jak zwykle Google nie udostępnił żadnych informacji o tym, co uległo zmianie, więc musimy sami to odkryć, pobierając i instalując kompilację, by dowiedzieć się, co nowego się w niej znalazło. Tak samo, jak na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, tak i w tej wersji skupiono na się na udoskonaleniach działania aplikacji, więc zbyt wielu nowych funkcji tym razem nie uświadczymy.

Mimo tego aktualizacja jest istotna, bo ma rozwiązywać najpowszechniejsze błędy, na jakie skarżyli się użytkownicy Android Auto. Chodzi przede wszystkim o usterkę, która uniemożliwiała korzystanie z poleceń głosowych i dotknęła całkiem spore grono użytkowników. Bez tej funkcji konieczne jest poleganie na wprowadzaniu danych własnoręcznie, a co za tym idzie, wiąże się to z utratą uwagi podczas jazdy.

Jeśli zaś chodzi o nowe funkcjonalności, tutaj pojawiła się tylko niewielka zmiana w Mapach Google, które pozwolą teraz na dodanie miejsca docelowego jako jednego z przystanków na trasie. Do tego służyć będzie przycisk „Dodaj Przystanek”, mający znacznie ułatwić planowanie dłuższej podróży, wymagającej od nas odwiedzenia większej liczby miejsc po drodze do prawdziwego celu. Nie jest to co prawda jakaś rewolucyjna nowość, ale na pewno okaże się dla wielu przydatna.

Android Auto 12.9 będzie prawdopodobnie ostatnią aktualizacją przed wydaniem wersji „13”. Na razie trwają testy beta, więc na stabilne wydanie jeszcze trochę poczekamy. Tymczasem już mówi się, że Google planuje wprowadzić kilka znaczących ulepszeń w ramach kolejnej dużej aktualizacji. Gigant pracuje m.in. nad integracją obsługi radia bezpośrednio z poziomu Android Auto, co byłoby naprawdę sporym ułatwieniem, bo obecnie w tym celu konieczne jest opuszczenie interfejsu i przełączenie się do natywnego interfejsu pojazdu. Powiązaną z tym funkcją będzie też obsługa treści z zewnętrznych nośników.