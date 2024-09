Mapy Google pokażą istotne informacje o powodziach i podtopieniach

Mapy Google od dawna – w zależności od regionu – pokazują szczegóły związane z różnymi klęskami i zagrożeniami żywiołowymi. Aplikacja jest szczególnie przydatna w miejscach narażonych na trzęsienia ziemi czy tsunami, gdzie informuje lokalnych mieszkańców o bezpiecznych lokalizacjach, miejscach oferujących pomoc itp. W Polsce i ogólnie w naszej części Europy na szczęście nie mamy do tego dostępu, jednak teraz – gry sytuacja na południu naszego kraju jest naprawdę kiepska – Mapy Google zyskały nową funkcję, która wielu osobom może się bardzo przydać.

Mapy Google z informacjami o powodziach i opadach deszczu

Niezależnie od tego, czy korzystacie z wersji internetowej Mapy, czy też z aplikacji mobilnej, Google udostępnił rozszerzenie, dzięki czemu będziemy mogli dowiedzieć się wcześniej, które obszary na naszej trasie są zagrożone powodzią.

Jak możecie zauważyć na zrzutach ekranu, na napie wyświetli się nowa ikona, a pod nią znajdziemy sporo przydatnych informacji. Przede wszystkim – Mapy Google kierować nas będą na strony lokalnych władz i innych rzetelnych źródeł, co jest w takich sytuacjach niezwykle istotne. Gigant z Mountain View dodał też możliwość zgłaszania zamkniętych dróg.

Oprócz tego apka pokaże też ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu. W okolicach, w których może do tego dojść, pojawi się kolejna ikona, a pod nią znajdziemy przydatne informacje pochodzące z rzetelnych źródeł. Dotyczy to nie tylko Polski, ale również innych krajów. Mapy Google dopiero są aktualizowane o te nowości, więc nie u wszystkich są one jeszcze dostępne. U mnie pojawiły się już szczegóły dotyczące powodzi, ale ostrzeżenia o opadach deszczu tylko w połowie, bo ikona co prawda się nie wyświetla, a jedynie same informacje, jeśli akurat ustawię mapę w odpowiednim miejscu. To raczej tylko kwestia czasu, aż wszystko będzie działać poprawnie.

Wprowadzane przez Google zmiany na pewno okażą się przydatne podczas tych trudnych dni, jakie nas jeszcze czekają. Warto więc pamiętać o tym, że w Mapach pojawiły się takie funkcjonalności, ale pamiętajcie też, żeby nie polegać na nich w stu procentach i weryfikować informacje w różnych źródłach, inaczej możemy narazić się na wielkie niebezpieczeństwo.