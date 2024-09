Trwała Tarcza na zagrożenia z powietrza. Armia USA buduje swoją przeciwlotniczą potęgę

Rewolucja przeciwlotnicza Armii USA, czyli jak Enduring Shield zaliczył najważniejszy sprawdzian

Zmiany, zmiany i raz jeszcze zmiany. Ostatnie lata sprawiły, że wyznawane przez armie całego świata zasady i doktryny muszą zostać poddane aktualizacji w celu lepszego odpowiadania na nowe wyzwania. Armia USA nie jest w tej kwestii wyjątkiem i dlatego też w marcu zaprezentowała kompleksowe plany wzmocnienia swoich zdolności obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej w odpowiedzi na nowe zagrożenia. Centralnym elementem tej strategicznej reorganizacji jest utworzenie Wielodomenowych Zespołów Zadaniowych (MDTF), które będą integrować jednostki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wraz z nowymi systemami rakiet dalekiego zasięgu, a w tym nawet bronią hipersoniczną. Kręgosłupem tych batalionów ma być z kolei system przeciwlotniczy Enduring Shield, który początkowo będzie wykorzystywać pociski AIM-9X Sidewinder.

Enduring Shield dał się poznać światu bliżej w 2023 roku, kiedy to firma Leidos pochwaliła się swoim kontraktem z Armią USA. To mobilny system broni naziemnej, który jest przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum celów, bo bezzałogowych systemów powietrznych, poddźwiękowych pocisków manewrujących oraz amunicji artyleryjskiej i moździerzowej. Został zaprojektowany w celu spełnienia wymagań armii amerykańskiej w zakresie trwałej zdolności ochrony przed ogniem pośrednim, a składa się z systemu dowodzenia i kontroli, systemu radarowego oraz wielomisyjnej wyrzutni, która może wystrzeliwać różne rodzaje środków przechwytujących. Ma mieć ponoć wiele wspólnego z izraelskim Iron Dome i NASAMS, a jego najważniejsza cecha sprowadza się do otwartej architektury, która umożliwi łatwy rozwój systemu wraz z biegiem lat. Finalnie, kiedy już Enduring Shield zacznie wchodzić do użytku, plutony Armii USA doczekają się czterech wyrzutni, zapewniających 360-stopniowe obszary obronne.

Zanim jednak to nastąpi, Leidos musi udowodnić bojową skuteczność Enduring Shield i dlatego właśnie niedawno przeprowadziła praktyczne testy. W ich ramach system (system dowodzenia IBCS, radar Sentinel A3 oraz łącza danych) przechwycił zarówno bezzałogowe systemy powietrzne, jak i pociski manewrujące, potwierdzając swój potencjał w ochronie infrastruktury wojskowej i cywilnej przed zagrożeniami z powietrza. To nie tylko osiągnięcie techniczne, ale także obietnica na znacznie lepszą przyszłość w zakresie nowoczesnych systemów obrony w erze szybko ewoluujących zagrożeń z powietrza. Mobilność systemu, elastyczność w wyborze opcji przechwytujących oraz łatwa integracja z obecnymi technologiami obronnymi to kluczowe atuty, które czynią go przełomowym rozwiązaniem we współczesnych działaniach wojennych.

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że Armia Stanów Zjednoczonych dąży do wprowadzenia nowego pocisku, który zwiększy możliwości systemu obrony powietrznej Enduring Shield. Celem jest uzyskanie pocisku o zasięgu i możliwościach AIM-120 AMRAAM, ale jednocześnie o kompaktowych rozmiarach AIM-9X Sidewinder. Ten krok ma na celu zapewnienie odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia ze strony naddźwiękowych pocisków manewrujących oraz rozszerzenie ogólnych zdolności systemu. Obecnie nie ma w ofercie żadnego producenta pocisków gotowego rozwiązania, które spełniałoby potrzeby Amerykanów, ale istnieją obiecujące punkty wyjścia, które mogą doprowadzić do stworzenia takiego pocisku. Koncepcja Miniature Self-Defense Munition (MSDM) Sił Powietrznych USA oraz proponowany przez Raytheona pocisk Peregrine posiadają zaawansowane miniaturowe głowice naprowadzające. Dodatkowo rozwijany dla Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej pocisk AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) może dostarczyć cennych informacji zwłaszcza w zakresie zaawansowanych silników rakietowych na paliwo stałe.