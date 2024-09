Arrow Lake z Alchemist na poziomie GTX 1050 Ti? Tak sugerują wyniki Geekbench

Procesory Intel Arrow Lake “Core Ultra 200” będą wyposażone w rdzenie Lion Cove P i Skymont E nowej generacji, a także iGPU Alchemist Xe-LPG z maksymalnie czterema rdzeniami Xe. Są to podstawowe iGPU zaprojektowane do standardowych funkcji wyświetlania. Podobne rozwiązania mają procesory AMD Ryzen 7000 i Ryzen 9000 Desktop, które AMD wyposażyło są we dwie jednostki obliczeniowe oparte na RDNA 2 IP (Radeon 710M).

Co mówią nam wyniki Arrow Lake w Geekbenchu?

Alchemist Xe-LPG to zintegrowany z procesorem układ graficzny. Wspomaga Intel Arrow Lake, a jego taktowanie to około 1850 MHz. Został przetestowany przy użyciu pamięci DDR5-5600, więc ostateczne wyniki mogą się różnić w przypadku korzystania z szybszych RAM-ów ponieważ przepustowość pamięci może mieć wpływ na wydajność nawet w przypadku najbardziej podstawowych iGPU.

Intel Arrow Lake „Alchemist Xe-LPG” iGPU uzyskał 19 993 punktów w testach OpenCL i 19 551 punktów w testach Vulkan. W testach OpenCL, Alchemist Xe-LPG iGPU ma mniej więcej taką samą wydajność jak GTX 1050 Ti i zbliża się do Radeona 760M, który ma łącznie osiem jednostek obliczeniowych. W testach Vulkan iGPU osiąga mniej więcej taką samą wydajność jak GTX 1050 Ti, ale przegrywa z RX 760M, który ma większą liczbę jednostek obliczeniowych.

W porównaniu do iGPU Radeon 710M w procesorach Ryzen Desktop, Intel Xe-LPG Alchemist iGPU osiąga do 2,5-2,7x wyraźną przewagę. To interesujące wyniki dla osób, które oczekują pojawienia się nowych układów Intela. Choć oczywiście nie będą to jednostki gamingowe, do prac biurowych oraz codziennych zastosowań i oglądania filmów będą służyć bez problemów.