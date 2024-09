Premiera Core Ultra 200 przesunięta. Na szczęście poczekamy niedługo

Core Ultra 200 to linia, która ma pozwolić Intelowi odzyskać nadszarpnięte zaufanie z powodu awaryjności układów 13. i 14. generacji. Jest to “gorący” temat, a co chwila w sieci pojawiają się kolejne plotki oraz przecieki z nimi związane. Tym razem mamy do czynienia nie z plotką, a potwierdzoną informacją.

Kiedy debiut Core Ultra 200?

Wedle najświeższych doniesień premiera procesorów Intel Core Ultra 200 – czyli Arrow Lake-S – nastąpi 24 października. Jest to przesunięcie o tydzień w stosunku do pierwotnych planów, jednakże ma nie mieć to wpływu na ich pojawienie się w sklepach. Znajdą się w sprzedaży zaraz po premierze, a więc będzie można nabyć je jeszcze przed listopadem.

Wraz z układami Core Ultra 200 trafią do sprzedaży płyty Z890. Przypomnę, że w pierwszej fali ma pojawić się sześć układów desktopowych z serii K “Unlocked”. Są to Core Ultra 9 285K(F), Core Ultra 7 265K(F) oraz Core Ultra 5 245K(F) . W niektórych sieciach na terenie Europy oraz Ameryki Północnej są one już dostępne w przedsprzedaży. Druga fala – data jej pojawienia się jest póki co nieznana – ma wprowadzić kolejne płyty główne z serii 800, w ty B860 oraz H810, które obsługują wszystkie procesory (poza K) w wersjach 65 W i 35 W.

Oferta procesorów Intel Arrow Lake-S do komputerów stacjonarnych to wstępnie aż piętnaście układów z Core Ultra 9 (x3), Core Ultra 7 (x5), Core Ultra 5 (x6) oraz Core Ultra 3 (x1). Oczywiście najmocniejsze się “dziewiątki”, które wyposażono w 24 rdzenie, a taktowanie zegara to 5,4 GHz. Jeśli jednak ktoś nie potrzebuje tak mocnych układów, również inne mogą być bardzo interesujące.