Kanadyjska sieć zdradza ceny Intel Core Ultra 200K

Na stronie PC Canada widnieją modele Ultra 200K, których ceny wynoszą od 425 do 848 CAD (czyli dolarów kanadyjskich). W przeliczeniu na złotówki daje nam to zakres cenowy od mniej więcej 1215 do ponad 2,4 tys. PLN. Jak widać zakres to szeroki, a najdroższy jest oczywiście model najsilniejszy. Czyli jaki?

Intel Core Ultra 200K – ceny i specyfikacje

Wspomniana witryna podaj nam następujące modele wraz z cenami:

Intel Core Ultra 9 285K, 24 rdzenie 8P+16E, taktowanie do 5,7 GHz, 847,99 CAD (ok. 2,4 tys. PLN);

Intel Core Ultra 7 265K, 20 rdzeni 8P+12E, taktowanie do 5,5 GHz, 584,99 CAD (ok. 1672 PLN);

Intel Core Ultra 7 265KF, 20 rdzeni 8P+12E, taktowanie do 5,5 GHz, 563,99 CAD (ok. 1612 PLN);

Intel Core Ultra 5 245K, 14 rdzeni 6P+8E, taktowanie do 5,2 GHz, 447,99 CAD (ok. 1281 PLN);

Intel Core Ultra 5 245KF, 14 rdzeni 6P+8E, taktowanie do 5,2 GHz, 424,99 CAD (ok. 1215 PLN).

Co istotne – obecne procesor Intel Core i9-14900K jest oferowany za 822 CAD, a układy 14700K i 14600K za odpowiednio 594 oraz 445 CAD. A więc w pierwszym przypadku w zrost ceny to zaledwie 3%, w drugim jest ona o 2% niższa, zaś w trzecim taka sama. Intel wprowadzając oznaczenie Ultra 200K wprowadził pewne zamieszanie – segmenty 900, 700 oraz 600 używane są od lat, więc trzeba będzie przyzwyczaić się do nowego nazewnictwa.

Oficjalne ceny powinny zostać podane w przyszłym miesiącu, podejrzewam jednak, że będą one podobne do tych z przecieku.