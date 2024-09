Bluetooth 6.0 już tu jest! A wraz z nim funkcja “Channel Sounding”

Z łączności Bluetooth korzysta każdy. Stosuje się ją do słuchawek bezprzewodowych, smartwatchy i innych wearables, łączy ze sobą urządzenia i pozwala na wolność bez kabli. Każda kolejna wersja to jej udoskonalenie, a także zwiększenie zasięgu działania. Co otrzymujemy w szóstej, pełnej wersji standardu?

Co ma do zaoferowania Bluetooth 6.0?

Special Interest Group (SIG) to organizacja odpowiedzialna za rozwijanie i wdrażanie standardów łączności bezprzewodowej. Ma pod swoimi skrzydłami także Bluetooth. Najnowsza wersja jest wypełniona nowymi funkcjami, które mogą znacznie poprawić obsługę urządzeń oraz komfort użytkownika poprzez udoskonalenie istniejących funkcji i ich możliwości. Wspomniana na wstępie funkcja “Channel Sounding” może ułatwić i przyspieszyć lokalizację zgubionych przedmiotów.

Ma ona na celu zapewnienie precyzyjnego pomiaru odległości, nawet jeśli jest ona duża. Dokładność ma wynosić do jednego centymetra. Z pewnością zainteresuje to Apple, której funkcja “Find My” korzysta z technologii Ultra Wideband (UWB). Dzięki Bluetooth 6.0, które jest w pełni kompatybilne z UWB, można będzie poprawić dokładność ustaleń. Pomogłoby to również rozszerzyć obsługę na urządzenia, które nie są wyposażone w funkcję UWB, jak np. pilot Apple TV. Apple oferuje obecnie tę funkcję dla iPhone’a 11 i nowszych wersji.

Czytaj też: Problemy z Bluetooth – jak je rozwiązać?

Niestety – jak na razie nie wiemy, kiedy Bluetooth 6.0 będzie dostępny dla urządzeń, ale producenci sprzętu i deweloperzy już mogą uzyskać do niego dostęp. Zintegrowanie nowej technologii z istniejącymi produktami może zająć nieco czasu, ponieważ najpierw musi zostać przetestowana, a następnie sprzęt musi być gotowy do obsługi nowej wersji, czyli zaktualizować firmware, co nie w każdym przypadku jest możliwe.

Dlatego powszechnego wejścia do użytkowania Bluetooth 6.0 spodziewam się co najmniej za rok.