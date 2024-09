Home Foto Canon RF 28-70 mm f/2.8 IS STM – w końcu jasny standardowy zoom nie za miliony monet

Canon zazdrośnie strzeże swojego bagnetu RF przed niezależnymi producentami obiektywów. W tym roku co prawda rozpoczął licencjonowanie dla innych producentów, ale tylko dla szkieł APS-C. Użytkownicy aparatów pełnoklatkowych nie mieli natomiast wielkiego wyboru – kilka tańszych obiektywów nie należało do czołówki, a wysokiej klasy zoomy L miały jeszcze wyższej klasy ceny. Canon RF 28-70 mm f/2.8 IS STM jest sygnałem, że być może producent w końcu zmienił swoją politykę.