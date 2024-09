Rewolucja w broni lotniczej prosto z Chin. Będą produkować “mniejsze atomówki” znacznie szybciej

Powszechny metal okazał się kluczem. Teraz Chiny wiedzą, jak zrewolucjonizować hipersoniczne pociski

Chiny posuwają się naprzód w rozwoju hipersonicznych pocisków. Do tej pory dostaliśmy na to wiele przykładów, a dziś dowiedzieliśmy się, że państwo osiągnęło znaczący przełom w dziedzinie materiałoznawstwa, który może zrewolucjonizować sposób produkcji tych broni. Chińscy naukowcy twierdzą bowiem, że udało im się stworzyć hipersoniczny pocisk zdolny do osiągnięcia prędkości 8 Mach (około 9800 km/h), wykorzystując nie ten drogi i rzadki wolfram, a stal do stworzenia stożka nosowego. Ta innowacja jest możliwa dzięki nowej technologii ochrony termicznej oraz może obniżyć koszt produkcji hipersonicznych broni, co może ułatwić ich masową produkcję.

Tradycyjne konstrukcje hipersonicznych pocisków opierały się na materiałach takich jak stopy wolframu, które mogą wytrzymać ekstremalne temperatury generowane podczas lotu z prędkością przekraczającą 5 Mach. Trudno się temu dziwić, bo wolfram ma temperaturę topnienia powyżej 1870 stopni Celsjusza, co czyni go idealnym do wykorzystania w stożkach nosowych hipersonicznych pocisków. Jest jednak rzadki i drogi, a większość światowych zasobów kontrolują chińskie firmy. Z kolei stal jest całkowitym przeciwieństwem tego materiału, bo jest nie tylko znacznie tańsza, ale też znacznie powszechniejsza. Problem w tym, że jej temperatura topnienia wynosi około 1200 stopni Celsjusza, co jednoznacznie przekreśliło jej zastosowanie w tego typu pociskach, na które mogą oddziaływać temperatury rzędu ponad 1600 stopni Celsjusza. Chińczycy odkryli jednak sposób na ominięcie tego problemu.

Zespół chińskich badaczy pod kierownictwem profesora Huang Fenglei z Institute of Technology w Pekinie opracował zaawansowany system ochrony termicznej, który pozwala stali efektywnie funkcjonować w tych ekstremalnych warunkach. Kluczem do uczynienia stali użyteczną w hipersonicznych pociskach okazała się wielowarstwowa bariera ochrony termicznej w formie ultrawysokotemperaturowej ceramiki, która może wytrzymać olbrzymie ciepło generowane podczas lotu. Pod tą warstwą ceramiczną znajduje się warstwa izolacyjna z aerożelu, która zapobiega przenikaniu ciepła do materiałów wybuchowych wewnątrz głowicy bojowej. To połączenie pozwala stali zachować swój kształt i wytrzymałość podczas lotu z prędkościami hipersonicznymi, nie generując żadnego ryzyka zapłonu ładunku pocisku.

Podejście tego typu zostało opublikowane w chińskim czasopiśmie Acta Armamentarii, które rozpowszechnił chiński serwis SCMP. Innymi słowy, drzemiący w nim potencjał jest ogromny, bo samo zastąpienie wolframu stalą może znacznie obniżyć koszt produkcji hipersonicznych pocisków, które są obecnie drogie w produkcji ze względu na zależność od rzadkich materiałów. Dlatego też samo twierdzenie Chin o zdolności do produkcji tańszych pocisków hipersonicznych stawia je przed innymi krajami w wyścigu o hipersoniczną dominację, bo tak się składa, że tego typu broń można porównać do “mniejszych atomówek” z racji jej odstraszającego charakteru związanego z trudnością przechwycenia.