Zdjęcia wyjawiły prawdę. Chiny pracowały nad tym okrętem w całkowitej tajemnicy

Ta korweta nowej generacji sprawi, że Chiny będą jeszcze potężniejsze na morzach i oceanach

W sieci pojawiły się właśnie nowe zdjęcia, które zapewniły światu rzadki wgląd w najnowsze osiągnięcia Chin w zakresie technologii morskiej, ujawniając nowy okręt stealth w chińskiej bazie marynarki wojennej. Jest to korweta nowej generacji, której samo powstanie stanowi znaczący kamień milowy dla Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN), jako że to pierwszy okręt tego rodzaju w chińskiej flocie. Jest on powszechnie uważany za następcę korwet typu 056, które są znane również pod określeniem typu Jiangdao i stanowią trzon chińskiej floty obrony wybrzeża, oferując równowagę między siłą ognia, prędkością a wszechstronnością. Jednakże nowa korweta wydaje się być znaczącym ulepszeniem, a to szczególnie w zakresie zdolności stealth i integracji zaawansowanych technologii.

Chińska korweta typu 056

Czym więc jest ten nowy okręt, którego możecie podejrzeć na poniższych zdjęciach? Niektórzy spekulują, że może on być platformą testową dla rozwijających się technologii i tym samym prototypem przyszłych chińskich okrętów wojennych albo po prostu częścią zamówienia dla nieokreślonego klienta. Jednym z najbardziej uderzających aspektów tej nowej korwety jest jej design, który mocno akcentuje zdolności stealth. Kadłub tego okrętu charakteryzuje się dużymi, płaskimi, pochylonymi powierzchniami, starannie zaprojektowanymi w celu zminimalizowania sygnatur optycznych, podczerwonych, akustycznych i radarowych. To sprawia, że okręt jest trudniejszy do wykrycia i śledzenia, co zwiększa jego szanse na przetrwanie w potencjalnych sytuacjach bojowych. Tego typu projekt reprezentuje znaczną ewolucję w porównaniu do typu 056, który już zawierał pewne elementy stealth, ale obecny w tym okręcie nowy design wynosi te zdolności na wyższy poziom. Takie coś może sprawić, że korweta będzie jednym z najbardziej trudnych do wykrycia okrętów w całym chińskim arsenale.

Samo pojawienie się tej nowej korwety w stoczni wpisuje się w szerszą strategię Chin, mającą na celu modernizację sił morskich w celu skuteczniejszego zaznaczania obecności na morzu. W miarę jak Chiny kontynuują rozszerzanie swoich wpływów w regionie Azji i Pacyfiku, a to szczególnie w spornych obszarach, takich jak Morze Południowochińskie, rozwój tak zaawansowanych platform morskich jest kluczowy. Ta nowa korweta może odegrać istotną rolę w operacjach bojowych na wodach przybrzeżnych, misjach przeciwko piratom oraz w innych scenariuszach, gdzie stealth i zaawansowana technologia są niezbędne do wysokiej skuteczności.

Design nowej korwety odzwierciedla również zmianę w chińskiej doktrynie morskiej w kierunku większego nacisku na przetrwanie i skuteczność w różnych operacjach morskich. Integracja zaawansowanych czujników, systemów walki elektronicznej i prawdopodobnie nowoczesnego systemu napędowego sugeruje, że ten okręt został zaprojektowany nie tylko do przetrwania, ale także do dominacji w skomplikowanych starciach morskich. Musimy jednak pamiętać, że oficjalnie niewiele wiemy na temat tej nowej korwety. Eksperci sugerują, że prawdopodobnie jest uzbrojona w mieszankę pocisków przeciwokrętowych, pocisków ziemia-powietrze i być może torped, a ponadto dzierży zaawansowane radary, systemy walki elektronicznej, a nawet godny uwagi system napędowy. To jednak tylko i wyłącznie spekulacje.

Something for the naval guys … seems as if that small stealthy unknown corvette – or light frigate-sized surface combatant – is out at sea.



Based on what i found it is an undesignated “comprehensive test platform”.@AlexLuck9 @CovertShores @navalnewscom @xaviervav @horobeyo pic.twitter.com/gjQIcUmwor — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) May 12, 2024

Pewne jest więc jedno – ta nowa chińska korweta stealth reprezentuje znaczący krok naprzód w technologii morskiej, ukazując rosnące zdolności Chin w budownictwie okrętowym i innowacjach wojskowych. Jako pierwszy tego rodzaju okręt w całej historii państwa, może on wyznaczyć nowy standard dla przyszłych chińskich okrętów wojennych, a to szczególnie w zakresie stealth, zaawansowanego uzbrojenia i zdolności do walki elektronicznej.