Chińczycy stworzyli turbinę wiatrową o potencjale atomowej elektrowni. Ten wynalazek zmieni rynek OZE

Rewolucja energetyki wiatrowej w Chinach. Turbina o mocy 20 MW skrywa w sobie ogromny potencjał

Państwowy producent CRRC stworzył nową turbinę wiatrową, której 20-megawatowa moc jest wręcz onieśmielająca. Podobnie zresztą, jak jej wielkość, bo możemy śmiało określić ją gigantem, którego wirnik mierzy 260 metrów średnicy, a każda z trzech łopat sięga 320 metrów długości, co przekłada się na obszar omiatany przez łopaty na poziomie 53000 metrów kwadratowych. Efekt? Każdy obrót tego wirnika generuje aż 40 kWh energii elektrycznej przy pełnej prędkości wiatru, więc jeśli weźmiemy pod uwagę statystyczne dzienne zużycie dla 4-osobowego gospodarstwa domowego rzędu 6,5 kWh, to otrzymamy interesujący wynik co do tego, jak dużo prądu rzeczywiście generuje taka jedna turbina.

Taki poziom produkcji energii stanowi przełomowe podejście do rozbudowy morskich farm wiatrowych, a to szczególnie na obszarach o stałych, silnych wiatrach. Tak się składa, że od dłuższego czasu chiński rząd konsekwentnie koncentruje się na rozszerzaniu mocy wytwórczych morskiej energii wiatrowej, a ta turbina o mocy 20 MW została zaprojektowana specjalnie do zaspokojenia potrzeb pływających morskich farm wiatrowych. Farmy te są szczególnie atrakcyjne, ponieważ mogą być zlokalizowane daleko od wybrzeża, gdzie wiatry są silniejsze i bardziej stałe, a na dodatek nie muszą być stawiane na stałych fundamentach, co rozszerza zasięg potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych, umożliwiając tym samym wykorzystanie regionów wcześniej uznawanych za nieodpowiednie do takich projektów.

Innowacje CRRC nie kończą się na budowaniu większych i mocniejszych turbin. Firma intensywnie inwestuje także w technologie cyfrowe, aby poprawić efektywność i trwałość swoich instalacji wiatrowych. Efektem tych inwestycji są już narzędzia do predyktywnego zarządzania trwałością, modele prognozowania wiatru o wysokiej precyzji oraz zdalne systemy monitorowania. Te technologie pomagają poprawić efektywność operacyjną turbin wiatrowych, zmniejszając przestoje i koszty konserwacji, a tym samym zwiększając produkcję energii elektrycznej. Na tym jednak nie kończy się ciekawa strategia chińskiego giganta.

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów strategii CRRC jest zintegrowane podejście firmy do odnawialnych źródeł energii. Firma inwestuje w rozwiązanie energetyczne, które łączy energię wiatrową, słoneczną, wodór oraz magazynowanie energii, dążąc do stworzenia zielonego, niskoemisyjnego i zrównoważonego ekosystemu energetycznego. System ten optymalizuje wykorzystanie różnych źródeł energii w zależności od dostępności i zapotrzebowania, zapewniając maksymalną efektywność i minimalizując straty. Łącząc energię wiatrową i słoneczną z magazynowaniem energii i produkcją wodoru, rozwiązanie CRRC oferuje sposób na przechowywanie nadmiaru energii na później, co jest kluczowym czynnikiem w rozwiązywaniu problemu przerywanej natury odnawialnych źródeł energii.

Dlatego właśnie możemy powiedzieć, że dzięki nowatorskim innowacjom, zintegrowanym rozwiązaniom energetycznym i projektom morskiej energetyki wiatrowej na dużą skalę, Chiny torują drogę ku bardziej zielonej, zrównoważonej przyszłości. Ciekawa strategia, zważywszy na to, że państwo ma ciągle wiele za skórą w tym obszarze.