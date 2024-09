Disney+ promocji za 9,99 zł – w tej cenie to żal nie brać

Za darmo to i ocet słodki

Co prawda Disnyey+ tak zupełnie za darmo nie będzie, ale 9,99 zł miesięcznie to jak pół-darmo. Tyle warto zapłacić, nawet jeśli w planie nie ma wielkich premier. Promocja obowiązuje do 27 września, mogą z niej skorzystać nowi lub powracający użytkownicy – niestety obecni subskrybenci mogą tylko popatrzeć na promocję.

Z obniżonego abonamentu można korzystać przez 3 miesiące – w kolejnym zapłacimy już pełną stawkę, która po ostatnich podwyżkach wynosić będzie 49,99 zł. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by zrezygnować przed końcem okresu promocyjnego.

Cześć i dzięki za ryby

Czy jest po co wracać do Disney+? To zależy. W ciągu ostatnich miesięcy godny uwagi był serial Shogun, niedawno na platformę wjechał kolejny sezon The Bear, Akolitę też warto zobaczyć i samemu ocenić, czy do czegoś się nadaje, czy nie. 19 września będzie mieć miejsce premiera kolejnego sezonu Po prostu Agata. Z pełnometrażowych produkcji warto sprawdzić Królestwo Planety Małp (przy okazji można sobie przypomnieć cały cykl), za kilkanaście dni, 25 września, pojawi się kinowy hit, W głowie się nie mieści 2, a w ciągu trwania okresu promocyjnego można chyba także liczyć na Deadpool i Wolverine, którego data premiery w serwisie jeszcze nie jest oficjalnie znana.

Za 9,99 zł miesięcznie warto więc wrócić, przynajmniej na jakiś czas. Czy Disney+ nas w ciągu trzech miesięcy okresu promocyjnego zdoła przekonać, że warto z nim zostać na dłużej – to już osobna sprawa.

