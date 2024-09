Koniec dzielenia się subskrypcją na Disney+ – chcesz dodać nowego użytkownika? Zapłać

Kiedy Netflix ruszał na wojnę z użytkownikami, którzy dzielili się subskrypcją poza swoim gospodarstwem domowym, wszyscy wieszczyli platformie porażkę. Okazało się jednak inaczej, bo nie dość, że serwis nie stracił na tym pomyśle zbyt wielu subskrybentów, to w dodatku w kilka miesięcy po wprowadzeniu opłat zanotował ogromny ich wzrost. W obliczu takiego sukcesu trudno było oczekiwać, że inni nie pójdą w tym samym kierunku. Od dłuższego już czasu wspominano, że Disney+ wprowadzi opłatę za współdzielenie kont i w końcu tak się stało.

Przed kilkoma miesiącami platforma zaktualizowała umowę subskrypcji, w której znalazła się wzmianka o dodatkowych użytkownikach:

O ile plan usług nie stanowi inaczej, nie możesz udostępniać swojej subskrypcji poza gospodarstwem domowym. Gospodarstwo domowe oznacza zbiór urządzeń powiązanych, z głównym miejscem zamieszkania użytkownika, z których korzystają zamieszkujące tam osoby. W przypadku niektórych planów usług mogą obowiązywać dodatkowe zasady użytkowania. Dodatkowy użytkownik stanowi dodatkową funkcję i dostępność. […] Funkcja Dodatkowy Użytkownik jest dodatkiem do planu usług właściciela konta, co oznacza, iż nie może ona istnieć niezależnie od tego planu. Szczegółowe informacje na temat funkcji/opcji dostępnych dla dodatkowego użytkownika zostaną udostępnione podczas odpowiedniego procesu dołączenia do usługi Disney+. Dodatkowy użytkownik otrzyma określony zestaw funkcji/opcji dostępnych dla właściciela konta w ramach jego planu usług. Funkcja dodatkowego użytkownika może nie być dostępna na Twoim terytorium.