Gotowi na kolejną podwyżkę? Google podnosi ceny YouTube Premium

YouTube Premium drożeje

Darmowa wersja YouTube’a pełna jest reklam i to do tego stopnia, że te zaczęły pojawiać się nawet po zapauzowaniu filmu. Ponadto od wielu miesięcy Google walczy z użytkownikami serwisu, którzy nie chcąc męczyć się z reklamami, blokują je przy pomocy wtyczek czy specjalnych wersji przeglądarek. Jasne, jestem jeszcze w stanie zrozumieć do pewnego stopnia podejście giganta, ponieważ lwia część zysków firmy pochodzi właśnie z reklam i dzięki nim YouTube może być darmowy. Poza tym zawsze mamy możliwość wykupienia subskrypcji YouTube Premium, która gwarantuje nam dostęp do wszystkich treści bez żadnych reklam, a do tego również możliwość korzystania z YouTube Music.

Nie rozumiem jednak polityki, w której z jednej strony robi się wszystko, by zmusić użytkowników do płacenia, a z drugiej od razu podnosi ceny samej usługi. Zwłaszcza że ostatnia fala podwyżek była w zeszłym roku (w przypadku Polski informacje o zmianie cennika dostaliśmy w listopadzie). Tymczasem użytkownicy z różnych europejskich krajów zgłaszają, że na ich skrzynkach mailowych pojawiły się wiadomości o znaczącej podwyżce cen planów indywidualnych i rodzinnych, mających zacząć obowiązywać od listopada.

W Belgii, Holandii i Włoszech plan indywidualny kosztował do tej pory 11,99 euro, a od listopada będzie trzeba za niego zapłacić 13,99 euro, co daje nam dwa euro podwyżki. Tymczasem cena subskrypcji rodzinnej wzrośnie aż o 8 euro – z 17,99 na 25,99 euro. Mowa więc o podwyżce odpowiednio o ~16 i ~44 procent. Różnica jest więc znaczna i chociaż na razie nie słychać, by w Polsce użytkownicy dostawali podobne wiadomości, jest to tylko kwestia czasu.

Jeśli więc YouTube Premium zdrożeje też w naszym kraju, to jakich cen powinniśmy się spodziewać? Obecnie subskrypcja indywidualna kosztuje 25,99 zł, natomiast rodzinna 46,99 zł. W zeszłym roku serwis podniósł ceny odpowiednio o ~8 i ~30 procent i podobnie może być w tym przypadku. Nowy cennik może więc wynosić 27,99 zł za plan indywidualny i 60,99 za rodzinny, a jeśli wzrost będzie na tym samym poziomie, co u naszych zachodnich sąsiadów, to będzie jeszcze gorzej – 29,99 i 67,99 zł. Pytanie tylko, ilu użytkowników będzie chętnych płacić za tę usługę aż tak dużo?