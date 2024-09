Ciekawe nowości w GeForce NOW już na Ciebie czekają

GeForce NOW jest na bieżąco z rynkowymi tytułami, dlatego już w dniu premiery w chmurze wylądowały gry GreedFall II: The Dying World od firm Spiders oraz Nacon oraz polska Witchfire od studia The Astronauts. Ale na tym oczywiście nie koniec.

GeForce NOW coraz atrakcyjniejsze

Nowość na rynku, czyli GreedFall II: The Dying World, jest dynamiczną grą akcji, w której gracz ma wpływ na fabułę poprzez podejmowanie właściwych decyzji. Co ciekawe, akcja rozgrywa się trzy lata przed wydarzeniami z pierwszej części tytułu. Witchfire pochodzi od twórców takich gier, jak Painkiller czy Bulletstorm. Walczymy tu z armiami upiorów, mając do dyspozycji czary i potężną broń palną stworzoną przez najlepszych… watykańskich czarowników. Celem zabawy jest odzyskanie tajemniczego artefaktu, który może ostatecznie odwrócić losy trwającej wojny.

Jeśli chodzi o Guild Wars 2, nowa nagroda pozwala na zmianę fryzury, rogów i zarostu kierowanej postaci. Pojawiają się również nowe opcje związane z dostosowaniem zbroi i garderobą do epickich zadań. Można odebrać ją do 26 października.

Oto wszystkie gry dodane do GeForce NOW w tym tygodniu:

Witchfire (od 23 września w Steam)

Tiny Glade (od 23 września w Steam)

Disney Epic Mickey: Rebrushed (od 24 września w Steam)

Greedfall II: The Dying World (od 24 września w Steam)

Breachway (od 26 września w Steam)

Mechabellum (od 26 września w Steam)

Monopoly (od 26 września w Ubisoft Connect)

W planach na przyszłość jest aktualizacja aplikacji GeForce NOW w wersji 2.0.67. Pojawi się w niej rozszerzona obsługa dla użytkowników korzystających z systemu Windows na laptopach Arm. Dzięki temu będą oni mogli streamingować w rozdzielczości do 4K w 120 klatkach na sekundę oraz formacie HDR. Zabawa najlepszej jakości będzie dostępna dla każdego.