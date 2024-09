“Hirołsi” jak żywi. Miłośnicy Heroes of Might and Magic III muszą to zobaczyć

Zalety SI są olbrzymie – i nie muszę chyba ich nikomu wyjaśniać, ponieważ sztuczna inteligencja wdziera się w nasze życia ze wszystkich stron. Jedną z jej możliwości jest generowanie klipów wideo na bazie statycznych grafik. I to właśnie wykorzystał pewien człowiek, aby sprawić, że świat epickich bitew ożył.

Heroes of Might and Magic III realistyczne jak nigdy

Użytkownik serwisu TikTok o pseudonimie “Skill Potion” postanowił skorzystać z najnowszych rozwiązań oferowanych przez sztuczną inteligencję, aby ożywić grywalnych bohaterów Heroes of Might and Magic III. Jak wiedzą to doskonale gracze, podczas rozgrywki widzimy jedynie ich portrety oraz sylwetki na polu walki. Ale możliwości oferowane przez obecną technologię pozwoliły na ożywienie portretów. I nie tylko ich!

Skill Potion zaprzągł SI do tego, abyśmy mogli przelecieć kamerą nad miastami, wzgórzami, piekłem i innymi lokacjami, które rozbudowujemy podczas rozgrywki. Możemy także obejrzeć poszczególne jednostki w ich “naturalnym otoczeniu”. Jak to wygląda? Obłędnie!

Jeśli chcesz obejrzeć więcej takich prac, znajdziesz ja na tej stronie. Uwaga – zobaczenie klipów może sprawić, że znowu zachcesz zagrać w Heroes of Might and Magic III, a więc ryzykujesz, że przepadniesz na długie godziny w świecie fantasy.