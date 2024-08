Epicki powrót legendy. Nowa część Heroes of Might & Magic oficjalnie powstaje!

Kultowa seria strategii turowych będzie obchodzić swoje 30. urodziny w wielkim stylu. Jak ogłoszono wczoraj w Kolonii, w pierwszej połowie 2025 roku na platformie Steam pojawi się we wczesnym dostępie Heroes of Might and Magic: Olden Era — gra, która zabierze nas z powrotem do świata Enroth i na nieznany dotąd kontynent Jadame. Fani serii będą mogli cieszyć się nowymi frakcjami, biomami i stworzeniami, które ożywią ten zapomniany zakątek legendarnego uniwersum.

Nowe funkcje, klasyczna rozgrywka

Za rozwój gry odpowiada studio Unfrozen, które postawiło na klasyczną mechanikę, znaną z poprzednich części serii, z kilkoma nowymi elementami. Rozgrywka podzielona będzie na eksplorację oraz taktyczne bitwy. W grze będziemy zarządzać bohaterami, którzy zbierają zasoby, budują miasta i gromadzą armie mitycznych stworzeń, aby walczyć z przeciwnikami. Jednym z kluczowych nowych elementów jest większa kontrola nad rozwojem bohaterów i frakcji — nowe systemy umożliwią graczom precyzyjne dostosowanie umiejętności i zaklęć, a także zdobycie artefaktów, które będą dawały dodatkowe bonusy, gdy będą częścią kompletu. Co więcej, jednostki dowodzone przez graczy zyskają drugorzędne zdolności, które będą mogły być aktywowane podczas bitwy, co znacząco zwiększy głębię taktyczną gry.

Olden Era ma przenieść nas do przeszłości, oferując nową, nieliniową kampanię fabularną, która pozwoli graczom na wybór jednej z sześciu frakcji. Każda z nich wyróżnia się własnymi bohaterami, jednostkami i unikalnym stylem gry. Nowy system Faction Laws do tego umożliwi rozwijanie nie tylko bohaterów, ale i całego królestwa poprzez wybór specjalnych perków przypisanych do danej frakcji. Na ten moment wiemy, że w grze pojawią się takie frakcje jak Świątynia, Nekropolia, Domena sylwańska, Loch oraz Rój. Na ogłoszenie ostatniej frakcji musimy jednak poczekać.

Hołd dla legendarnego Heroes of Might and Magic III

Potyczki będą toczyć się na heksagonalnych polach bitewnych, co jest ukłonem w stronę fanów trzeciej części gry, uważanej za jedną z najlepszych strategii wszech czasów. Inspirację czerpano także z innych uznanych części serii, takich jak Heroes II i V, by stworzyć grę, która łączy to, co najlepsze z przeszłości z nowoczesnymi rozwiązaniami. Dyrektor marki, Eric Damian-Vernet z Ubisoft, komentuje:

Heroes of Might and Magic III to kultowy klasyk i jedna z najlepszych gier strategicznych wszech czasów, która udoskonaliła i udoskonaliła już świetną formułę ustanowioną w Heroes I i II. W Olden Era wracamy do początków serii, starając się odzyskać to samo poczucie magii i zachwytu, jakie towarzyszy przemierzaniu tętniącej życiem mapy przygodowej pełnej niebezpieczeństw i tajemnic po raz pierwszy, budowaniu potężnych miast frakcji i gromadzeniu ogromnych armii mitycznych stworzeń.

Kampania, multiplayer i nowość w postaci Areny

Olden Era oferować będzie bogaty wybór trybów rozgrywki. Oprócz kampanii fabularnej, będziemy mogli zmierzyć się na pojedynczych mapach w trybie solo oraz w klasycznych meczach wieloosobowych, w których udział weźmie do ośmiu graczy. Grać można będzie na gotowych mapach, jak i na tych generowanych losowo, co zapewni nieskończone możliwości eksploracji. Nowością jest tryb Arena, w którym dwaj gracze będą draftować bohaterów, artefakty, umiejętności i jednostki przed przystąpieniem do taktycznej bitwy. System draftu ma zapewniać równowagę, dzięki czemu obaj gracze mają szansę na wybór przedmiotów o podobnej sile, a zwycięstwo zależeć będzie głównie od umiejętności, a nie szczęścia.

Kiedy premiera Heroes of Might and Magic: Olden Era?

Heroes of Might and Magic: Olden Era pojawi się na PC w wersji Early Access na Steamie w pierwszej połowie 2025 roku, a pełna wersja zadebiutuje nieco później. Ubisoft obiecuje, że w trakcie wczesnego dostępu gracze będą mogli doświadczyć nowych frakcji, trybów gry i regularnych aktualizacji. Heroes of Might and Magic wraca więc do swoich korzeni, wprowadzając przy tym kilka nowoczesnych smaczków — czy da się tym nie jarać?

Źródło: Ubisoft