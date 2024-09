Intel się nie poddaje – karta graficzna Battlemage trafiła do testów Geekbench. I stało się coś dziwnego

Chociaż architektura graficzna Intel Xe2 Battlemage drugiej generacji niedawno zadebiutowała w zintegrowanej grafice laptopów Lunar Lake, szczegóły dotyczące dedykowanych wersji desktopowych są nadal nieznane. Model z tej serii pojawił się w Geekbench, gdzie osiągnął maksymalną częstotliwość taktowania 2850 MHz, czyli znacznie wyższą niż taktowanie boost dowolnej karty dostępnej obecnie na rynku.

Intel Battlemage zaskakuje

Karta graficzna Intel z nadchodzącej serii Arc Battlemage pojawiła się po raz pierwszy w Geekbench. Chociaż jej wynik wydajności jest zgodny ze średnią półką GPU, jej pojemność VRAM, wyjątkowo wysoka prędkość zegara i brak szczegółowych specyfikacji rodzą poważne pytania. Karta, której nazwa pochodzi od ogólnego oznaczenia „Intel Xe Graphics RI”, uzyskała wynik 97 943 punktów w teście OpenCL, co stawia ją w ścisłej konkurencji z kartami Nvidia GeForce RTX 4060 i Intel Arc A770.

Battlemage osiągnęła maksymalną częstotliwość taktowania 2850 MHz – jaką rolę mogły odegrać sterowniki w jego wydajności? Tego nie wiemy, wiaodmo natomiast, że sterowniki były główną słabością poprzednika Battlemage, Alchemist. Wygląda na to, że Intel poczynił znaczne postępy w tej dziedzinie.

Wyniki mogą wskazywać na to, że Battlemage będzie droższy od swojego poprzednika. Spodziewam się, że wraz ze wzrostem ceny można oczekiwać wzrostu wydajności i możliwości. Ze specyfikacji w Geekbench wynika, że zastosowano 160 jednostek wykonawczych i 20 rdzeni Xe2, co jest znacznym wzrostem w porównaniu z ośmioma rdzeniami A380, ale nieznacznie poniżej 24 rdzeni znajdujących się w A580. Co więcej, 12 GB pamięci VRAM plasuje ją pomiędzy 8 GB A580 i 16 GB A770.

Wszystko wskazuje na to, że Intel stara się mocno nadrobić niepowodzenie związane z Alchemist i korzysta obficie z zebranych doświadczeń, aby klapa się nie powtórzyła. No cóż, pozostaje mieć nadzieję, że wie, co robi.