Home Tech Problematyczny iPhone 16 Pro – użytkownicy zaczynają się skarżyć na kolejne błędy

Problematyczny iPhone 16 Pro – użytkownicy zaczynają się skarżyć na kolejne błędy

Już kilka dni minęło, odkąd najnowsze smartfony Apple’a trafiły do sprzedaży i chociaż producent starał się, by zaoferować nam jak najlepszy produkt, nie obyło się bez wpadek. Na najnowszą skarżą się posiadacze modeli iPhone 16 Pro i chociaż błąd jest irytujący, wszystko wskazuje na to, że tym razem leży on po stronie oprogramowania.