Technologia łączy pokolenia. Oferta iRobot jest dosłownie dla każdego!

iRobot Roomba Combo 10 Max. Nowy wymiar sprzątania dla najbardziej wymagających

Roomba Combo 10 Max to flagowy model iRobot, który łączy funkcje zaawansowanego odkurzania i mopowania w jednym urządzeniu. Jest wyposażony w 4-stopniowy system sprzątania, co pozwala mu poradzić sobie z różnorodnymi rodzajami zanieczyszczeń na różnych powierzchniach. Podwójne gumowe szczotki skutecznie zbierają brud, kurz oraz sierść zwierząt, a technologia Carpet Boost automatycznie zwiększa moc ssania po wykryciu dywanów. Ostatecznym krokiem w procesie sprzątania jest mopowanie, które dzięki technologii Smart Scrub dostarcza dwukrotnie głębsze czyszczenie w porównaniu do standardowych robotów. Jedną z najważniejszych funkcji Roomba Combo 10 Max jest inteligentna stacja dokująca AutoWash, która po zakończeniu sprzątania automatycznie pierze i suszy nakładki mopujące. Dzięki temu urządzenie jest zawsze gotowe do pracy, bez potrzeby ręcznego czyszczenia.

Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot

iRobot Roomba Combo 10 Max jest idealnym wyborem dla dużych rodzin, w szczególności tych posiadających zwierzęta domowe. Jego zaawansowane funkcje automatycznego czyszczenia i stacja dokująca sprawiają, że codzienne sprzątanie staje się łatwiejsze. Dzięki systemowi Allergen Lock, robot zatrzymuje do 99% pyłków i alergenów, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla alergików. Trudno znaleźć bardziej zaawansowaną propozycję.

Roomba j9+, czyli gruntowne sprzątanie przy zerowym wysiłku

iRobot Roomba j9+ oferuje za to zaawansowane rozwiązania w zakresie gruntownego sprzątania. Wyposażony w funkcję PrecisionVision i sztuczną inteligencję, robot rozpoznaje przeszkody takie jak buty, kable czy meble, skutecznie omijając je podczas pracy, tym samym się nie blokując i nie zatrzymując sprzątania. Dodatkowo, Roomba j9+ wyposażona jest w system Dirt Detective, który lokalizuje obszary o większym zabrudzeniu i koncentruje na nich swoją moc. Moc ssania w modelu j9+ jest imponująca — robot automatycznie zwiększa siłę na dywanach, co zapewnia skuteczne sprzątanie zarówno twardych podłóg, jak i miękkich powierzchni. Robot ten posiada także stację opróżniającą, która pomieści zabrudzenia z nawet 60 dni użytkowania, co minimalizuje potrzebę częstej obsługi urządzenia.

Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot

Roomba j9+ to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie komfort i pełną automatyzację sprzątania. Idealnie sprawdzi się w domach ze zwierzętami oraz tam, gdzie występuje więcej zabrudzeń, na przykład w większych rodzinach. System Dirt Detective sprawia, że robot skupia się na najbrudniejszych miejscach, oszczędzając czas i energię użytkowników.

Roomba Combo j9+: jeszcze lepiej!

Roomba Combo j9+ łączy funkcje odkurzania i mopowania w jednym urządzeniu, co czyni go idealnym wyborem dla osób, które szukają kompleksowego rozwiązania do sprzątania — już nie tylko odkurzanie, ale i mycie podłóg będzie mogło odejść w zapomnienie. System Smart Scrub zapewnia głębokie mopowanie, a gumowe szczotki doskonale radzą sobie z kurzem i sierścią. Model ten, podobnie jak jego brat Roomba j9+, jest wyposażony w system PrecisionVision, co pozwala robotowi omijać przeszkody i dostosowywać tryb pracy do aktualnych potrzeb — automatycznie przełącza się między odkurzaniem a mopowaniem w zależności od powierzchni, na której się znajduje. Stacja dokująca Clean Base AutoFill, którą posiada ten model, usuwa zanieczyszczenia z pojemnika na brud do 60 dni, a do tego uzupełnia płyn w zbiorniku robota do 30 dni. Dzięki temu o sprzątaniu domu czy mieszkania musimy sobie przypomnieć… zaledwie raz na miesiąc.

Ten robot to idealne rozwiązanie dla dużych rodzin z dziećmi, które potrzebują efektywnego i automatycznego sprzątania. Dzięki zaawansowanej stacji dokującej i systemowi automatycznego czyszczenia, robot jest idealny dla tych, którzy cenią sobie minimalny udział w procesie sprzątania.

Roomba Combo j7+. Innowacje w sprzątaniu w kuszących pieniądzach

Roomba Combo j7+ to doskonałe połączenie zaawansowanych funkcji i atrakcyjnej ceny. To jedyna propozycja tego typu z całkowitym automatycznym unoszeniem modułu mopującego oraz dwoma gumowymi szczotkami głównymi do wszystkich powierzchni. Robot ten także jest wyposażony w technologię PrecisionVision, co pozwala mu skutecznie rozpoznawać przeszkody i unikać zatorów. Podobnie jak inne modele z serii Combo, również oferuje możliwość mopowania i odkurzania w jednym cyklu. Dzięki unoszącemu się modułowi mopującemu, robot skutecznie chroni dywany przed zamoczeniem. System Dirt Detective pozwala także urządzeniu na inteligentne rozpoznawanie miejsc wymagających bardziej intensywnego czyszczenia, co optymalizuje czas pracy robota.

iRobot Roomba Combo j7+ jest świetnym wyborem dla osób, które poszukują zaawansowanego urządzenia w przystępnej cenie. Jest to idealne rozwiązanie dla młodszych użytkowników, takich jak single lub pary, które chcą w pełni korzystać z nowoczesnych technologii, jednocześnie szukając bardziej ekonomicznych opcji.

Roomba Combo j5. Prosty i niezawodny towarzysz codziennych porządków

Dla osób, które szukają robota gwarantującego gruntowne odkurzanie z dodatkową opcją mopowania, idealnym rozwiązaniem będzie robot Roomba Combo j5. Posiada on wszystkie funkcjonalności robota Roomba Combo j7 — różni je tylko mechanizm mopowania. Ten model jednocześnie odkurza i mopuje po wymianie pojemnika na brud, na pojemnik Combo ze zbiornikiem na wodę.

Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot

iRobot Roomba Combo j5 to doskonała propozycja dla seniorów, którzy cenią sobie prostotę obsługi i niezawodność. Model ten sprawdzi się również w mniejszych mieszkaniach, gdzie potrzeba zaawansowanych funkcji jest mniejsza, a liczy się efektywność i wygoda.

Roomba Combo Essential. Prostota i skuteczność dla każdego

Roomba Combo Essential to najprostszy model w ofercie iRobot, ale jednocześnie oferuje funkcje, które zaspokajają podstawowe potrzeby użytkowników. Jak zdradza słowo Combo w nazwie, model ten nadal łączy odkurzanie i mopowanie (do tego ma 3 różne tryby odkurzania i 3 różne tryby mopowania), co sprawia, że idealnie nadaje się do codziennego sprzątania. Wyłącznie trzycyfrowa kwota oraz intuicyjna obsługa w połączeniu z aplikacją iRobot sprawiają, że trudno przejść obok tej propozycji obojętnie.

Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot Źródło: iRobot

Ta propozycja iRobota to idealny wybór dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z robotami sprzątającymi lub szukają prostego rozwiązania na co dzień. Sprawdzi się w mniejszych mieszkaniach, gdzie potrzeba bardziej zaawansowanych funkcji jest mniejsza.

Technologia łączy pokolenia

Oferta iRobot to szeroki wachlarz robotów sprzątających, które zaspokajają potrzeby użytkowników w każdym wieku i o różnych stylach życia. Od zaawansowanych modeli jak Roomba Combo 10 Max, oferujących pełną automatyzację sprzątania, po prostsze urządzenia, jak Combo Essential, idealne dla początkujących użytkowników — każdy znajdzie dla siebie rozwiązanie, które ułatwi codzienne porządki.